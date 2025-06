Corsair kondigt nieuwe mid- en fulltowerbehuizingen aan: 3500X en 9000D

Corsair heeft twee nieuwe behuizingen getoond: de 9000D en 3500X. De ene is een fulltower met ruimte voor twee aparte pc's en de andere een midtower met glazen panelen aan de voor- en zijkant.

De 9000D-fulltower borduurt volgens Corsair verder op de 1000D uit 2018 en is zowel bedoeld voor consumenten als voor workstationgebruikers. Deze kast biedt ruimte voor twee aparte computers, zolang een van de twee een mini-ITX-pc betreft. Er zijn een aantal verschillen ten opzichte van de 1000D. Zo passen er nu tot acht fans op het verplaatsbare railsysteem aan de bovenkant, terwijl de voorganger ruimte bood voor zes fans. In totaal kunnen er 21 120mm-fans in de kast geplaatst worden. De fabrikant belooft verder dat het metalen frontpaneel meer luchtcirculatie toelaat. Daarnaast is er niet langer glas aanwezig aan de bovenkant van de kast.

De kast biedt, net als de 1000D, twee USB-C- en vier USB-A-aansluitingen, maar die maken nu gebruik van de USB 3.2-standaard. De rgb-verlichting bij de aansluitingen is compatibel gemaakt met het iCue Link-systeem, waarvoor een iCue-hub wordt bijgeleverd. De rest van de kast is grotendeels hetzelfde. Zo kunnen er vier 420mm-radiators geplaatst worden en is er ondersteuning voor mATX-, ATX- en eATX-moederborden. De 9000D moet later dit jaar beschikbaar komen. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

De 3500X, een midtower van gehard glas met de afmetingen 460x240x506mm, biedt ondersteuning voor eATX-moederborden. Er is ruimte voor gpu's met een lengte van maximaal 410mm, cpu-koelers van maximaal 170mm en voedingen van hoogstens 180mm. Verder kunnen er tot tien 120mm-fans in geplaatst worden, één 120mm-radiator en twee 360mm-radiators. Net als de 9000D kan een deel van de fans op verplaatsbare rails geplaatst worden. De behuizing heeft een USB-C 3.2-aansluiting, twee USB-A 3.2-poorten en een 3,5mm-audiopoort.

In tegenstelling tot de 2500- en 6500-serie van Corsair, die ook glazen panelen aan de voor- en zijkant hebben, beschikt de 3500X niet over een dualchamberontwerp. Ook is het niet mogelijk om voor een voorpaneel van mesh te kiezen voor een betere luchtcirculatie. De 3500X komt op 25 juli beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 99,90 euro.