Corsair brengt dikkere iCUE LINK RX MAX-fans uit

Corsair heeft een variant uitgebracht van zijn iCUE Link RX-koelers met een dikte van 30mm in plaats van de standaard 25mm-varianten. Door de dikte moeten de RX Max-koelers betere airflow mogelijk maken.

Corsair iCUE LINK RX120 Max

Het gaat om de RX120 Max en RX140 Max, varianten van de al bestaande RX120 en RX140. Ook de Max-modellen ondersteunen het iCUE Link-verbindingssysteem en hebben dus een System Hub nodig om te functioneren. Die zit wel in starter kits, maar niet bij de losse koelers.

Door de grotere dikte hoeven de ventilators minder hard te draaien om dezelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen, waardoor ze bij dezelfde load minder lawaai zouden moeten maken.

Er komen net als bij de reguliere varianten versies zonder en met rgb-verlichting. De Max-varianten zijn rond 15 euro duurder dan de versies van 25mm.