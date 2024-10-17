Corsair brengt dikkere iCUE LINK RX MAX-fans uit

Corsair heeft een variant uitgebracht van zijn iCUE Link RX-koelers met een dikte van 30mm in plaats van de standaard 25mm-varianten. Door de dikte moeten de RX Max-koelers betere airflow mogelijk maken.

Corsair iCUE LINK RX120 Max
Corsair iCUE LINK RX120 Max

Het gaat om de RX120 Max en RX140 Max, varianten van de al bestaande RX120 en RX140. Ook de Max-modellen ondersteunen het iCUE Link-verbindingssysteem en hebben dus een System Hub nodig om te functioneren. Die zit wel in starter kits, maar niet bij de losse koelers.

Door de grotere dikte hoeven de ventilators minder hard te draaien om dezelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen, waardoor ze bij dezelfde load minder lawaai zouden moeten maken.

Er komen net als bij de reguliere varianten versies zonder en met rgb-verlichting. De Max-varianten zijn rond 15 euro duurder dan de versies van 25mm.

Ventilator RX120 Max RX120 Max RGB RX140 Max RX140 Max RGB
Diameter 120mm 120mm 140mm 140mm
Snelheid 400-2000rpm 400-2000rpm 300-1600rpm 300-1600rpm
Geluidsproductie 10-36dBA 10-36dBA 10-36dBA 10-36dBA
Prijzen Los: 39,90 euro
Triple Pack met Starter Kit: 139,90 euro		 Los: 49,90 euro
Triple Pack met Starter Kit: 159,90 euro		 Los: 49,90 euro
Twin Pack met Starter Kit: 119,90 euro		 Los: 54,90 euro
Twin Pack met Starter Kit: 119,90 euro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-10-2024 20:42 42

17-10-2024 • 20:42

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Reacties (42)

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Jonathan H. 17 oktober 2024 20:45
man man man wat een prijzen. ik kies dan maar gewoon voor een goedkope arctic fan of noctua (op een of andere manier goedkoper dan dit...)
NeverSettle @Jonathan H.17 oktober 2024 21:24
Mee eens, maar Artic is meer bang for the buck en Noctua is premium performance (zonder poespas). Deze Corsair fans zijn eenvoudiger te cable managen en hebben handige QuikTurn schroeven.
Cogency @NeverSettle17 oktober 2024 21:35
Hier ook groot fan van de Arctics, heb de 140mm in een H7 Flow. Briljante setup.
tw_gotcha @Cogency17 oktober 2024 23:36
bovendien 36 db op volle sterkte is best veel
vuurbal @tw_gotcha18 oktober 2024 16:00
Ik draai nooit op volle sterkte eigenlijk.

Zijn er setups waar dat bodig is tegenwoordig?
tw_gotcha @vuurbal18 oktober 2024 16:46
ik ook niet maar er zijn genoeg fans die max onder de 20 db blijven.
PC3-17000 @Jonathan H.17 oktober 2024 22:30
Ik ben gelukkig dus niet de enige die dit belachelijke prijzen vindt voor een stukje plastic en wat LEDjes. Man, man, man.. €300+ om even fans in je PC te vervangen/plaatsen. Ik pas.
Scriptkid @PC3-1700018 oktober 2024 08:47
300+?

Hoeveel fans heb jij wel niet.

Ik heb er maar 2 in een full size lianli 2000
coptician @Scriptkid18 oktober 2024 09:10
Meer fans laten je dezelfde airflow hebben op een lagere RPM, waardoor het akoestisch beter klinkt voor onze oren (lagere frequentie). Plus je hebt meer effectieve intake ruimte voor lucht.

Kortom, meer fans zijn vaak de moeite waard, zeker als je systeem veel warmte genereert.
Scriptkid @coptician18 oktober 2024 10:17
Ligt een beetje aan je koeler. En vid kaart koeler.

Heb al zo vaak gezien dat het allemaal alleen maar averechts werkt. Men zuigt de lucht van de koeler weg ipv er door.

Je zou er eens een rook machine bij moeten zetten. Soms kan het werken zeker op zeer lage rpm. Maar de meeste zitten dan toch weer op fancontroler die tijdens gamen de rpm ophoog haalt.

Of ook lueke zetten ze de kast bij de muur waardoor de out meteen weer naar binnen wordt gezogen.

Een goed design is veel beter dan gewoon veel er tegen aan gooien zonder design.
Denktank @coptician18 oktober 2024 12:20
Zo heb ik mijn NZXT 280mm in push-pull lopen. Overkill? Absoluut, maar bij 40% rpm leveren ze wel al voldoende airflow doorheen de radiator en kast (front mounted).
PC3-17000 @Scriptkid18 oktober 2024 19:12
3 front, 2 top, 1 rear en nog een extra fan op de cpu-koeler in een MSI midi-tower. Twee is wel echt het minimale dat je moet hebben.

Ziet er toch ook niet uit als je een case hebt met tempered glass en meer dan de helft van je fanslots leeg is?
Robin4 @Jonathan H.17 oktober 2024 23:37
Vind die I-cue link fans ook helemaal niet mooi.
Jammer dat ze van het kleuren patroon zijn afgeweken van de LL fans.
Nog erger, ze hebben niet eens fatsoenlijke fans om op een (of hun) radiators te gebruiken.
Wat ze aanbieden performt helemaal niet.
Dan zit je leuk in hun eco systeem.. Wat opzicht aardig is.. (soms wel wat te prijzig)
En dan hebben ze niet eens de fans die je echt naar zoekt..
Hoe lastig is het om een verbeterde LL fan te maken (eventueel zonder die ring ook goed)
TV_NERD 17 oktober 2024 21:46
50 Euro voor een fan... In een beetje deftige kast heb je er 6-12 nodig. Dat gaat toch nérgens meer over?
ShaiNe @TV_NERD17 oktober 2024 22:00
6 tot 12? Ik bouw al 20 jaar computers en zes is echt het maximum dat ik al nodig heb gehad. Twee intake fans zijn meestal genoeg. Als je er echt twaalf nodig hebt, dan die je volgens mij iets verkeerd of je hebt een FX-9590 te koelen.
GameNympho @ShaiNe17 oktober 2024 22:32
RGB kermis ;)
3 in de front, 3 in de zijfront, 3 in de top en natuurlijk een AIO met push/pull, dan dus 6 in de top en dan nog 3 in de bodem en 1 outtake, zit je al aan 16 fans :P En niet vergeten een mooi display op de AIO pomp :P

Edit; ik vergat de ledstrips nog voor het afmaken van de kermisverlichting, de een is fan, de ander waait de andere kant op.

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 17 oktober 2024 23:00]

Scriptkid @GameNympho18 oktober 2024 08:48
Jij bent zeker hele jaar ziek, je zit gewoon in de tocht lol
Slijpschuiver @ShaiNe17 oktober 2024 23:29
Laat je fantasie eens werken. 6 intake voor 6x4 schijven, 4 outtake, graka, cpu, raidcontroller. Juist, dat zijn er 13, En wat TV_NERD voor geweldigs bouwt, dat weet jij niet.
Robin4 @ShaiNe17 oktober 2024 23:38
Sommige bouwen er ook meer in als er plaats is voor betere looks denk ik..
TheDeeGee @ShaiNe18 oktober 2024 12:42
https://imgur.com/a/lian-li-x-noctua-URqWPPU

Mooi toch ^^
Prince 17 oktober 2024 21:21
Hier de productpagina van Corsair met alle extra links naar de voordelen etc...
max3D 17 oktober 2024 21:23
Context is alles, ik las het eerst als 'dikkere BMW' :)
Goed dat @arnoudwokke zo attent is uit te leggen hoe dit efficienter koelt, maar de titel had ook in die lijn mogen zitten.
Xfade @max3D17 oktober 2024 21:51
ik neem aan dat er iets aangepast is, want ik haal dit er niet uit.
MeltedForest @max3D18 oktober 2024 09:03
Wat is er mis met de context? Deze max fans zijn letterlijk dikker.
mootjee 17 oktober 2024 21:38
Ik kan de MAX versie nog niet in de prijsvergelijking vinden. Voeg deze aub toe! :)
asaki 17 oktober 2024 22:12
Hoeveel gram goud krijg ik bij een enkele fan? 40 euro voor een fan zonder RGB is echt flink aan de prijs.
GameNympho 17 oktober 2024 22:26
Sarcasm on; Corsair logo says; We are pirates, we plunder youre money 1 fan €49,90, duo pack with another rgb kit again :P €119,90 So you know what plastic costs for 5mm extra _O-

Sorry Corsair :F maar zeer gemiste kans om te denken dat een cheap fannetje, goud geld moet kosten en dan weer een andere controller? Met andere/oudere fans werkt die rgb dan ook?
Noctua van een troon stoten? Qua prijs wel ja, kwaliteit helaas niet.

edit; typo en vraag controller

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 17 oktober 2024 23:18]

Bombaron 17 oktober 2024 23:37
Nu een weekje geleden al mijn corsair fans vervangen voor Noctua fans, en het verschil is verrassend groot. Niet alleen in de temperatuur die ~10-15 graden lager ligt, maar ook zijn de Noctua fans een stuk stiller. RGB was leuk voor mijn eerste paar builds, maar mis het totaal niet.
youridv1 18 oktober 2024 08:56
Maarja, hoe groot is de kans dat dit bagger fans zijn met te veel RGB voor heel veel geld?
Ik ben redelijk tevreden over mijn ML120 Pro's, maar voor de rest vind ik Corsairs fans altijd maar matig. Voor de RGB hoef je het ook niet te doen want die iCue software van ze is afschuwelijk
IKON 17 oktober 2024 20:46
Hebben ze deze ook inverse?

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