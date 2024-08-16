Titan RGB-varianten van Corsairs iCUE Link-aio's kosten tussen 170 en 205 euro

Corsair heeft de Titan RGB-variant van zijn iCUE Link RX-aio-waterkoelers uitgebracht. Het bedrijf kondigde de magnetisch te koppelen modellen aan op Computex en brengt die nu uit voor tussen de 170 en 205 euro.

Corsair heeft de drie varianten van de iCUE Link Titan 360 RX RGB in zijn webshop gezet. Het gaat om drie modellen die het bedrijf eerder deze zomer tijdens Computex aankondigde. De 280 RX wordt vanaf volgende week al geleverd en de andere twee modellen vanaf 6 september, zegt het bedrijf. De koelers zijn compatibel met de CapSwap-modules die gebruikers apart kunnen kopen. Zo is er een module met een display waarop de temperatuur te zien is en eentje met een vrm-fan erop.

De nieuwe modellen zijn rgb-varianten van de bestaande iCUE Link-serie van aio-waterkoelers. Er komen drie modellen uit. Twee daarvan hebben twee fans van 120mm of 140mm en er is een model met drie 120mm-fans. Alle modellen zijn in zowel zwart als wit te koop.

Model Fans Prijs
iCUE Link Titan 240 RX RGB AIO 2x120mm 169,90 euro
iCUE Link Titan 280 RX RGB AIO 2x140mm 184,90 euro
iCUE Link Titan 360 RX RGB AIO 3x120mm 204,90 euro
Corsair iCUECorsair iCUECorsair iCUE

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-08-2024 11:13 40

16-08-2024 • 11:13

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Reacties (40)

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StackMySwitchUp 16 augustus 2024 11:19
Die zooi werkt dus niet zonder een (dit keer inbegrepen) iCUE hub. Samen met die vreselijke software van ze. koeling moet imo gewoon werken zonder vendor lock-in troep van de makers.
CollisionNL @StackMySwitchUp16 augustus 2024 11:30
Ik ben 5 jaar geleden bij het bouwen van mijn desktop in die zooi getrapt. Nooit meer. Alle ledjes gaan kapot, ICUE doet meer fout dan goed en de fans zijn nou niet echt fantastisch.
Deadsy @CollisionNL16 augustus 2024 15:27
Rond die tijd heb ik ook mijn huidige build gemaakt. Dacht toen ook eventjes na over RGB fans, maar zoals al gezegd de software is troep en toen ik die prijzen zag pfff.
Ben toen maar voor een non RGB build gegaan met alles Arctic fans, toen kon je nog van die doosjes krijgen met 5 fans voor 25e.
Oftewel lekker push/pull op de rad en lekker 140mm fans voor de behuizing.
CollisionNL @Deadsy19 augustus 2024 10:30
Ja daar ben ik ook naartoe aan het overstappen alleen dan met Noctua. Overigens ben ik mijn designer pc case ook aan het uitfaseren voor een 19" rackmount, dus ik zie het straks toch allemaal niet meer. Ik merk dat geluid en temps meer doen met mijn dopamine dan ledjes.
Mozy @CollisionNL17 augustus 2024 14:09
Dit is precies mijn ervaring. Eind 2018 een mooie zooi RGB fans met fanhubs en al erbij gekocht en in mijn eerste build gedaan. De eerste leds vielen uit medio 2020. Tegenwoordig gewoon zwarte noctua fans, die klinken en presteren echt een heel stuk beter.
SkyStreaker @CollisionNL18 augustus 2024 08:35
iCue software heeft voornamelijk ook de neiging erg vaak vast te lopen, zeker vanuit sleep/stand-by modi.
Apart
@StackMySwitchUp16 augustus 2024 11:30
iCUE werkt over het algemeen prima hier, maar ze zitten inderdaad de laatste tijd wel te klooien met de software bij Corsair zelf. Het kan écht stukken beter.

Er wordt bijvoorbeeld nog steeds ±2GB aan loze RGB profielen meegeleverd standaard (ondanks dat sinds versie 5.x het installatiebestand kijkt welke hardware je hebt voor het dit download) en nog andere dingen, en de background services (voornamelijk die voor communicatie) hebben een kleine impact op de CPU. Dit laatste kan eenvoudig worden opgelost door de in 5.14 geïntroduceerde hardware settings te gebruiken, die nu voor vrijwel elk apparaat werkt. Hierna kan je iCUE van start-up verwijderen en alle services uit zetten.

Ik heb nu ook al 2 setjes LC100s die het na een iCUE update niet meer deden, maar deze werden netjes binnen een week vervangen via RMA.

Ik kan wel zonder Armoury Crate de RGB aanpassen van mijn ASUS moederbord en GPU in iCUE, die dan ook gesynchroniseerd wordt met de Corsair hardware.

Het meeste is er dus wel, maar allemaal "net niet." Overigens, is dat bij elke RGB meuk van producenten, en is iCUE hier iig. nog een van de betere bij. Gratis alternatieven ben je al vrij snel afhankelijk van een community die alles ook moet updaten (i.e. OpenRGB) wat soms een tijdje duurt.
StackMySwitchUp @Apart16 augustus 2024 11:36
Fabrikanten werken actief tegen open source initiatieven, Corsair is hier 1 van. Razer is er nog zo één, en NZXT is ook behoorlijk irritant (slaat bijvoorbeeld het effect niet op).
Ik ben zelf geen RGB fan (no pun intended :+ ) en sloop het meestal uit componenten die ik aanschaf.

iCue heb ik voor het eerst kennis mee gemaakt toen ik een 7.1 headset van Corsair aanschafte. toen die software me allerlei andere meuk begon aan te smeren terwijl ik zocht naar de audio instellingen, die pas werken als je iCue installeert, en geen losse driver heeft, was ik er wel weer klaar mee..
Vriend van mij heeft een hele PC met Corsair iCue meuk en die wordt helemaal gestoord van dat ding. Laat ons gewoon lekker zelf kiezen, maak het open source en zorg dat je software iets toevoegt, zo moeilijk is het niet.
Bouwer21000 @Apart16 augustus 2024 12:22
Hoe kunnen RGB-profielen 2GB innemen 8)7 ik zou niet meer dan een paar kb verwachten? Knap dat ze het voor elkaar krijgen _/-\o_
Apart
@Bouwer2100016 augustus 2024 12:25
Het zijn een paar honderd profielen voor verscheidene games en programma's.
The Realone @Apart16 augustus 2024 14:33
Maar dan nog. Waar bestaan RGB profielen nu helemaal uit? Wat rijen data voor welk LEDje wanneer welke kleur krijgt? Je kunt grof genomen 2 miljard ASCII characters kwijt in 2GB opslag.
Apart
@The Realone16 augustus 2024 14:41
Het is meestal profielen voor elk type apparaat, niet een profiel dat je op elk apparaat kan instellen. Hier is dus per hardware id een apart profiel, en soms meerdere effecten per apparaat. En natuurlijk moet elk profiel wel een leuk icoontje en dergelijk hebben.

Download maar eens een willekeurig iCUE profiel en open hem in Notepad.
yinx84 @StackMySwitchUp16 augustus 2024 11:34
Advocaat van de duivel: ik heb geen enkel probleem met de software. Het werkt intuïtief en het is best uitgebreid, qua cooling profiles, monitoring, customisen van verlichting. Krijg netjes een pop-up wanneer er een firmware update is. Ik vind het fijn dat ik al m'n Corsair componenten vanuit één plek kan aansturen.
temp00 @StackMySwitchUp16 augustus 2024 11:25
Dit idd. Voor mij geen enkel RGB component van Corsair en dat gare iCUE waar je ook weer een iCUE controller voor nodig hebt. Ik begrijp het ook niet want weliswaar elke mobo fabrikant heeft z'n eigen RGB standard (Mystic Light, RGB Fusion, Aura etc) maar de RGB connectors zelf zijn wel gestandaardiseerd en zo'n beetje elk zichzelf respecterend aftermarket merk dat wat met RGB doet, ondersteund vaak meerdere, zo niet alle, RGB standaarden van de moederborden.

[Reactie gewijzigd door temp00 op 16 augustus 2024 12:14]

StackMySwitchUp @temp0016 augustus 2024 11:30
Het idiote is dat de koeling zelf niet werkt zonder hub. wie verzint dit?
Schakels toevoegen in de SPOF chain voor het belangrijkste component van je systeem is 100% wat je niet moet willen.
SgtElPotato @StackMySwitchUp16 augustus 2024 11:36
Geen problemen met de iCUE software. Gebruik het o.a. ook voor mijn headset. Nieuwe firmware etc. wordt netjes op tijd geupdate. Ook niet echt log in gebruik of qua resources. Het is niet zo dat we tegenwoordig nog maar 4GB RAM hebben en weinig CPU.
uNoTopia @SgtElPotato16 augustus 2024 12:44
Dan heb je mazzel want de laatste update weken geleden heeft weer een heleboel gesloopt bij mij en talloze anderen, waarna Corsair de update heeft teruggetrokken en veel installaties niet repareerbaar zijn zonder allerlei poespas zoals installers downloaden met VPN's. Zie ook het Corsair forum. Heel erg brakke software. Gelukkig doen mijn fans en AIO het nog maar de RGB is nu al weken 'kapot' en er is 0.0 communicatie vanuit Corsair.
StackMySwitchUp @SgtElPotato16 augustus 2024 11:41
Ik ben zwaar allergisch voor software die 1. onnodig is, want Windows\Linux kan het prima zelf
2. ongevraagd dingen opdringt als ik een instelling zoek
3. popups geeft bij updates die niet essentieel voor security zijn (en regel het dan lekker via een delivery update via Windows Update)
4. Onnodig resources inneemt
5. bij niet laden of een issue met het profiel mijn PC in een kerstboom verandert

Maar misschien ligt het aan mij
GameNympho @StackMySwitchUp16 augustus 2024 11:50
Nope, hier ook zo, zodra er niet geladen wordt, kerstboom.
Van alle rgb gerelateerde hardware in de pc, is Corsair de enige die de hele tijd, zelfs in stilstand, cpu kracht vraagt
Hier van alle 3 de grote merken rgb in huis gehad, maar elke heeft zo zijn voor en nadelen.
SgtElPotato @StackMySwitchUp16 augustus 2024 12:17
Persoonlijk geen problemen mee gehad wat dat betreft. RGB staat verder ook gewoon uit bij mij dus dat gebruik ik al niet. Ik gebruik het voornamelijk voor de headset.
TheDeeGee @StackMySwitchUp16 augustus 2024 12:07
Hopelijk gaat Noctua flink door met die Thermosiphon die ze op Computex hebben laten zijn, dan krijgen we i.i.g. een product waar RGB op de laatste plaatst staat... wat zeg ik helemaal niet op de lijst staat.
Hawkysoft @StackMySwitchUp16 augustus 2024 16:36
Voor software kijk naar OpenRGB, ik heb dus zelf een muis & toetsenbord van hun en werd dus ook gek van de software... Ik heb dan ook de profielen éénmalig op de apparaten opgeslagen en daarna ICUE verwijderd.
ikverhaar @StackMySwitchUp17 augustus 2024 01:17
Dat is dan ook juist het hele idee van al die fans die je aan elkaar koppelt: zorg ervoor dat je klant komt vast te zitten in jouw ecosysteem.

Ik heb zo'n twintig verschillende standaarden voor (a)rgb verzameld zodat iedereen verloopjes kan maken om verschillende merken met elkaar te verbinden... Maar voor de aan elkaar te linken fans gebruiken ze over het algemeen stekkers die jij en ik niet kunnen kopen en IcueLink gebruikt tevens een protocol dat je niet kan combineren met andere hardware.
alex3305 16 augustus 2024 11:24
Na de vermakelijke video afgelopen week van Linus Tech Tips waar ze de uitvoering: ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 24GB probeerde te DIY'en ben ik enorm teleurgesteld in Corsair. De presentator Adam had namelijk een mooie waterkoeling pomp en reservoir combo gekocht, maar deze werkte niet zonder verplichte en niet meegeleverde iCue Hub. Volgens een andere comment van @StackMySwitchUp zou deze er nu bij zitten, maar dit vind ik niet direct terug op de webpagina's of supportpagina's van Corsair. Het is niet dat ik deze user dus niet geloof, maar ik ben hierdoor wel plots een stuk huiveriger geworden voor Corsair spullen.
Apart
@alex330516 augustus 2024 12:04
Corsair verkoopt hier hele kits voor, dus beetje raar dat ze daar niet voor zijn gegaan.

https://www.corsair.com/e...tealth-gray-cx-9070016-ww

In principe ligt de fout bij hunzelf, door niet goed te lezen, en niet bij Corsair.

De hub is wel inbegrepen bij deze AIOs, plus eventuele benodigde kabels voor uitbreiding.

Maar nee, perfect is het niet.
erazer33 @Apart16 augustus 2024 12:20
Als je de video had gekeken, had je gezien dat bij dit product nergens wordt vermeld dat een losse iCue Link vereist is.

Ja, het staat op de doos vermeld, maar daar heb je niet veel aan voor aankoop.

Edit: Ik moet niet blind uitgaan van wat er in de video verteld wordt, het staat gewoon op de porductpagina.

[Reactie gewijzigd door erazer33 op 16 augustus 2024 12:35]

Apart
@erazer3316 augustus 2024 12:24
"niet goed te lezen". Ik heb de video bekeken. En zelfs op de website staat dat het niet inbegrepen is, en vereist is. Het staat zelfs letterlijk in de opening. https://www.corsair.com/e...tealth-gray-cx-9040011-ww
alex3305 @Apart16 augustus 2024 12:33
Je kunt mooi recht proberen lullen wat krom is. Het stond er echt niet en ik vermoed dat dit na de LTT video is aangepast.

Feit blijft dat Corsair producten verkoopt die niet zonder meer werken zijn zonder een vereist onderdeel, maar dit m.i. niet enorm duidelijk vermelden. Want ook in de afbeeldingen of op de rest van de pagina die jij linkt staat nergens dat een hub verplicht is. Sterker nog, het staat nu nog steeds alleen maar 1x in de opening. Dat is enorm summier.
Apart
@alex330516 augustus 2024 13:35
Het staat wel elders op de pagina, in de afbeeldingen wordt het ook nog apart vermeld op het overzicht van het eco-systeem. Kwestie van iets verder kijken dan je neus lang is. Als je met deze bedragen dat niet doet, ligt ook gedeeltelijk blaam bij het individu zelf. Ik ben het met je eens dat het duidelijk had gemoeten. De product pagina's van Corsair zijn sinds de nieuwe website meer voor de show dan voor echte informatie over het product.

En onder "Package Content" staat ook niet dat er een hub bij zit, zoals op bijvoorbeeld de product pagina's van de AIO systemen wel staat.

De gearchiveerde pagina is ook van 16 februari 2024, dus de mogelijk is er dat het al voor de video is aangepast. Maargoed, LTT is ook niet meer je van het de afgelopen jaren. Ondanks de clickbait title hebben ze alsnog de producten in de omschrijving staan om je toch aan te moedigen om ze te kopen. 🤡

[Reactie gewijzigd door Apart op 16 augustus 2024 13:38]

erazer33 @Apart16 augustus 2024 12:34
Excuses, ik het inderdaad staan op de product pagina.

Ik zou beter moeten weten dan, en niet blind geloven wat in de video verteld wordt.
StackMySwitchUp @alex330516 augustus 2024 11:27
Ik moest graven: Onder "What's in the box"

En die video triggerde mij ook, de mega dure fancy pomp/res heeft m blijkbaar dus niet. Ik vind de PSU's van Corsair nog steeds goed spul maar ik ben niet te spreken over hun software en vendor lock-in
alex3305 @StackMySwitchUp16 augustus 2024 11:34
In het persbericht dus, maar niet op de productpagina :X. Maar het is toch van de zotte dat een pomp niet werkt omdat een RGB header niet is aangesloten? Wat is de volgende stap, een abonnementsmodel voor RGB presets?
DennisH82 @alex330516 augustus 2024 12:10
Een abonnementsmodel voor firmware en software updates...... |:( :X
StackMySwitchUp @DennisH8216 augustus 2024 15:41
Ah, jij werkt ook in de IT :+
StackMySwitchUp @alex330516 augustus 2024 11:37
SSSTTT niet te hard zeggen, dat zorgt voor nog meer omzet 8)7
GameNympho @StackMySwitchUp16 augustus 2024 11:51
En onwil om het product aan te schaffen ;)

Aan de custom waterkoeler modders een vraag, kan die pomp er niet gewoon vanaf en andere pomp plaatsen met "betere" software?

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 16 augustus 2024 11:54]

Xm0ur3r @GameNympho16 augustus 2024 12:35
...
Aan de custom waterkoeler modders een vraag, kan die pomp er niet gewoon vanaf en andere pomp plaatsen met "betere" software?
Waar een wil is is een weg :)
Ik heb al heel wat diy met waterkoeling gedaan, maar als je toch die route gaat bewandelen kun je beter all-in gaan met een custom loop.
Geen vendor lock in, eigen keuze aan software e.d. en je kan het zo gek maken.

Wel een hoop andere, eventuele, nadelen uiteraard.
StackMySwitchUp @GameNympho16 augustus 2024 15:44
Een pomp is gewoon een stuk ijzer met een paar draadjes, als je het hele software deel lekker bypasst dan kun je m gewoon poweren, waarschijnlijk zelfs met PWM op je fan/pump header. Als het een borstelloze pomp is dan wordt het wat lastiger, dan zou je het hele ding niet moeten kopen, want vaak is de stator de behuizing, en dan ben je dus de sjaak omdat je 1:je herroepingsrecht hoe dan ook hebt weggegooid, en 2: omdat je je pomp helemaal open hebt liggen zonder resultaat
PVTD 16 augustus 2024 12:17
LTT had er nog een geweldige video van deze week.
YouTube: I will PAY you not to buy this
TL;DR: Bouw een GPU waterkoeling onder de prijs van de top reeks Asus AIO GPU.
Op de timestamp zie je dan letterlijk de miserie na een pomp te kopen van Corsair dat die hub nog moet aangekocht worden. Triestig...
Nokterian 16 augustus 2024 14:29
Voor mij geen Corsair AIO in m'n systeem en software sowieso de prijs is verschrikkelijk duur en de software vind ik ook geen haar beter. Arctic krijg je betere koeling voor weinig geld en het werkt.

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