Titan RGB-varianten van Corsairs iCUE Link-aio's kosten tussen 170 en 205 euro

Corsair heeft de Titan RGB-variant van zijn iCUE Link RX-aio-waterkoelers uitgebracht. Het bedrijf kondigde de magnetisch te koppelen modellen aan op Computex en brengt die nu uit voor tussen de 170 en 205 euro.

Corsair heeft de drie varianten van de iCUE Link Titan 360 RX RGB in zijn webshop gezet. Het gaat om drie modellen die het bedrijf eerder deze zomer tijdens Computex aankondigde. De 280 RX wordt vanaf volgende week al geleverd en de andere twee modellen vanaf 6 september, zegt het bedrijf. De koelers zijn compatibel met de CapSwap-modules die gebruikers apart kunnen kopen. Zo is er een module met een display waarop de temperatuur te zien is en eentje met een vrm-fan erop.

De nieuwe modellen zijn rgb-varianten van de bestaande iCUE Link-serie van aio-waterkoelers. Er komen drie modellen uit. Twee daarvan hebben twee fans van 120mm of 140mm en er is een model met drie 120mm-fans. Alle modellen zijn in zowel zwart als wit te koop.