Corsair breidt iCUE-serie uit met nieuwe aio-waterkoelers en 'pumpcaps'

Corsair laat op Computex 2024 weten dat de iCUE Link RX-serie uitgebreid wordt met Titan RGB-varianten van aio-waterkoelers. De koelers zijn magnetisch te koppelen aan andere iCUE-compatibele hardware en kunnen ook uitgebreid worden met nieuwe 'pumpcaps' op het koelblok.

De Corsair iCUE Link Titan RX RGB-serie bestaat uit drie varianten, de 240, 280, en 360 RX RGB, waarbij het cijfer de radiatorgroottes exclusief behuizing aangeeft. In de aio-waterkoelers zitten twee of drie iCUE-ventilators die binnen het iCUE Link-ecosysteem vallen. Hardware uit deze productlijn is magnetisch aan elkaar te koppelen. Verder is het voordeel dat gekoppelde hardware allemaal via één kabel stroom kan krijgen en via diezelfde kabel te besturen is.

Het bedrijf laat verder weten dat het zogenoemde pumpcaps los gaat verkopen. Dit zijn modules die op de daadwerkelijke waterkoelerpomp op de cpu geplaatst kunnen worden. Er zijn varianten met een lichtgevend design, een extra fan of een ingebouwd lcd-paneel.