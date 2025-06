Sony lijkt 8K-claim van doos PlayStation 5 te verwijderen

Sony lijkt de claim dat PlayStation 5-consoles games in 8K-resolutie kunnen afspelen te hebben verwijderd van de doos van de spelcomputer. Het bedrijf heeft dit zelf nog niet erkend. Het is niet duidelijk wat de reden is voor het verdwijnen van het 8K-logo.

John Linneman van Digital Foundry merkte op dat de PlayStation 5-verpakking voortaan geen 8K-logo meer lijkt te hebben. Op de website van Sony zijn officiële afbeeldingen van de doos te zien en daar staat het icoontje inderdaad ook niet meer op. Ter vergelijking, in de Pricewatch staan uiteenlopende PlayStation 5-varianten waarbij '8K' nog wel op de doos staat.

Sony adverteerde bij de release van de PlayStation 5 eind 2020 met ondersteuning van 8K-beeldschermen, maar sindsdien zijn er nauwelijks games uitgekomen die deze resolutie überhaupt ondersteunen. Volgens Eurogamer verwijdert Sony de 8K-claim in aanloop naar de aankondiging van de PlayStation 5 Pro, die volgens eerdere geruchten deze resolutie moet gaan ondersteunen.