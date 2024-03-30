Gerucht: games met PS5 Pro-label moeten in 4k60-resolutie kunnen draaien

Games die een ‘PS5 Pro Enhanced’-label willen meekrijgen, moeten in een 4k-resolutie kunnen draaien en dat met 60fps, in combinatie met Sony’s eigen upscalingstechniek. Dat zegt gamingjournalist Tom Henderson. Deze games zouden ook raytracing moeten bevatten.

Henderson kon naar eigen zeggen PlayStation-documentatie voor gameontwikkelaars inkijken. Daarin staan volgens de journalist enkele criteria vermeld voor games die een PS5 Pro-label willen meekrijgen. Games die op de reguliere PlayStation 5 op een vaste resolutie worden gerenderd, moeten op de PlayStation 5 Pro bijvoorbeeld op een hogere vaste resolutie kunnen draaien. Bij games met een variabele resolutie wordt er gevraagd om het plafond van de maximale resolutie ook te verhogen. Het is niet duidelijk of er in beide gevallen naar een specifieke resolutie wordt gestreefd. Bij games die op de PlayStation 5 een vaste framerate behalen, zou die framerate naar verluidt ook omhoog moeten.

Sony heeft deze vereisten niet officieel bevestigd. Het Japanse bedrijf heeft ook nog niet aangegeven dat het daadwerkelijk aan een PlayStation 5 Pro werkt. Tom Henderson bevestigde eerder deze maand geruchten over de vermeende PlayStation 5 Pro. Deze console zou eind 2024 op de markt komen. De gpu van de spelconsole zou 33,5 teraflops aan rekenkracht meekrijgen en twee- tot driemaal sneller zijn in raytracingtaken dan de gpu van de reguliere PlayStation 5. De renderprestaties van de PS5 Pro zouden in sommige gevallen 45 procent hoger liggen dan de PS5.

Sony zou ook werken aan zijn eigen upscalingtechnologie: PlayStation Spectral Super Resolution. Deze upscalingtechnologie zou aanvankelijk enkel 4k-resolutie ondersteunen, maar op een later moment zou daar ook ondersteuning voor 8k-resolutie bij komen. Het ramgeheugen van de PlayStation 5 Pro zou 28 procent sneller zijn dan dat van de PlayStation 5. De cpu van de Pro-console zou ongeveer tien procent sneller zijn. Tom Henderson is een bekende insider in de gamesector, die in het verleden ook correcte informatie over Sony heeft gedeeld.

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition
Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-03-2024 12:53 233

30-03-2024 • 12:53

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Reacties (233)

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WildemanM 30 maart 2024 13:00
Gewoon nee. Deze generatie en ook waarschijnlijk de PS6 gaat 4k60 native niet redden. PS7 misschien.

Een PC met een 3080 trekt net aan 4k60 met high settings, dus no way dat een PS5 met een verouderde chip 4k60 gaat behalen. Ik vraag mij dan, waarom gaan ze niet voor high resolution textures, betere lighting etc inplaats om naar een hogere reso te gaan...

Ja, met spellen die niet veel vragen, zoals Fall Guys.. No offense console mensen, dit is de realiteit..
medjai69 @WildemanM30 maart 2024 13:05
Niet overdrijven aub.

Ps6 gaat gegarandeerd 4k60 native draaien.
kiang @medjai6930 maart 2024 20:13
"gegarandeerd " :+

Ik garandeer je van niet. reden: Ray Tracing, en de tradeoff die developers maken.

De tradeoff: feit is dat de vorige generatie al 4K60 native kan draaien... als je een 2D of simpele 3D game rendert. maar dat doe je natuurlijk niet: games verkopen beter als alles er erg gelikt uitziet. En daarom zitten we tot op de dag van vandaag met games die tussen de 30 en 60fps draaien op een sub-4K resolutie, met dan upscaling eroverheen. Die framerate is namelijk het laagste dat nog redelijk speelbaar is, dus developers zullen games zo mooi maken als maar kan zonder onder die grens te zakken. Die tradeoff van details vs framerate wordt altijd gemaakt

Ray tracing: die tradeoff hierboven gaat op zolang je games nog mooier kan maken. Enkele jaren was ik zo naïef te geloven dat games bijna op dat punt waren dat mooier eigenlijk niet meer kon. En ja: als de details niet meer omhoog meoten omdat alles al fotoreslitisch is, dan stijgen je hardware vereisten van de GPU enkel nog als je framerate een resolutie opschroeft.
Maar toen kwam ray tracing, en die techniek toont aan dat er echt nog lange tijd aan de weg zal moeten worden getimmerd voordat dat punt bereikt zal worden.

Zolang die heilige graal van "nu kan je fotorealitisch renderen" niet bereikt is zullen developers altijd kiezen voor sub-4k60 als dat betekent dat ze hun game ietsje mooier kunnen maken.
andries98 @kiang31 maart 2024 01:54
Grappig, ik vind ray tracing juist tegenvallen. Tuurlijk het is mooier, maar er waren genoeg games die met trucjes ook al een heel eind kwamen.
Maar ik blijf al die polygonen (of welke naam de specifieke engine eraan geeft) veel meer zien.
Voorbeelden polygonen:
- De (hoofd) personen zien er bij de goede games prachtig uit maar bijv haar is wel vaak een dingetje. Het oogt vaak veel te dik en alsof er 100kilo gel inzit, haar is gewoon te gedetailleerd en maar weinig games krijgen het in mijn ogen voor elkaar om dat enigszins realistisch te renderen.
- Kleine details die dikte zouden moeten hebben en nu (semi) plat zijn (daarbij helpen al die tesla en reflectie trucjes wel maar onder bepaalde bewegende hoeken blijf je het toch zien).
- rotsen en dergelijke ogen erg hoekig (vooral van dichtbij)
- planten zijn bij de goede games onder de meeste hoeken prima maar bij bepaalde hoeken ook gewoon plat en lelijk.
- vaak worden er dingen door elkaar heen geclipped om standaard onderdelen te gebruiken voor snellere ontwikkeling, bewegingseffecten en rt/lightning. Dit is nog steeds goed zichtbaar als je camera dichtbij is.

Helaas kosten polygonen erg veel rekenkracht en veel ontwikkelwerk waardoor die verandering langzaam gaat. Maar er is nog genoeg te verbeteren de komende tich jaar hoor :D

Overigens zijn er zijn op youtube gave unreal engine filmpjes te vinden die er wel echt goed uit zien. Maar die lopen vaak iets van 5 jaar voor op echte games. Ook zie je bij de echte foto realistische (zijn paar bedrijven die werken met real world 3d scanning) dat de camera beweging/texture hoek toch een klein beetje awkward is wat niet 100% natuurlijk voelt. Ook voelt de fps awkward aan, het is wel 30+ officieel maar ik gok dat ze die nieuwe render technieken gebruiken om tussenframes te creeren en dat voelt gewoon niet natuurlijk (zeker bij lage fps). En regelmatige zie je dus genoemde weinige polygonen, vaak makkelijk te zien als camera dichtbij iets is en rondom beweegt (bijv bij grond).

Overigens voor de rest met je eens hoor ;)

[Reactie gewijzigd door andries98 op 22 juli 2024 14:06]

kiang @andries9831 maart 2024 09:12
Polygonen is nu echt wel een uitgespeeld spelletje met Nanite: https://www.youtube.com/watch?v=-50MJf7hyOw

...Nu nog games die het ten volle gebruiken ;) Zoals je zelf zegt lopen tech demos jaren voor op echte games. Maar het komt, de techniek is er nu op 1 polygoon per pixel te renderen, en dat is echt wel het eindpunt.

En sidenote: ik vind ray tracing ook best tegenvallen. Maar het id duidelijk dat de industrie in die richting zal blijven bewegen.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 14:06]

andries98 @kiang31 maart 2024 15:00
Zoals ook letterlijk gezegd wordt zijn nanite gewoon virtualized micropolygonen (waarbij micro nergens op slaat maar goed). En het kan er echt wel super uitzien (zoals in de gegeven video), maar zodra ze gaan lopen draaien, te onverwacht bewegen en de camera dichtbij komt merk je gewoon dat het soms verzonnen en versimpeld is adv textures en de belichting. Sommige mensen zijn hier gevoeliger voor dan anderen, vergelijk het met diepte gevoel; iedereen leeft ermee maar de een voelt dat veel beter aan.
Ik neem aan dat je bedoelt dat ooit de bottleneck 1 nanite/polygon per pixel gaat zijn? Want nu zijn ze nog lang niet zover (bij 4k) behalve voor overview shots misschien (kan je ook makkelijk zien in de videos, gewoon zoeken naar kleine details die 3d moeten zijn maar op bepaalde momenten vlak voelen, zoals eerder gezegd bijv grond met bladeren, boomschors, haren (vergelijk het maar eens met 4k bluray kwaliteit) etc.)
Het is leuk om te zien dat we nu middenin een nieuwe generatie van trucjes komen om het er mooier uit te laten zien (alle oude trucjes worden nauwelijks meer gebruikt); met virtualized polygonen, halve rt (volledige spec rt is loodzwaar), virtualized extra frames, resolutie upscaling en nog vele andere leuke trucjes, maar het blijven (virtualized) trucjes en die vallen af en toe op tijdens het zelf spelen.
Maar de prachtige videos van nanites (en de voorganger/concurrent, lumen oid) bestaan al zo lang als ik me kan herinneren, het zijn prachtige tech demo's onder perfecte (vaak rustige) omstandigheden voor specifiek dat ene stuk meest krachtige hardware. De hardware en game ontwikkeling is er gewoon nog niet om dit prettig en bruikbaar te maken in real life gaming (zijn best interessante videos van echte game ontwikkelaars over te vinden), sommige van de meest prachtige dingen die ik 15 jaar geleden zag zijn er ook nooit gekomen helaas.

Gelukkig, ben ik niet de enige ;p Echt volledige spec rt (per pixel inclusief bijna oneindige spiegeling en onderlinge interactie) zou wel prachtig zijn maar is gewoon niet realistisch de eerst komende tich jaar. Maar betere rt gaat er wel komen :D

Maar kort door de bocht heb je helemaal gelijk, het gaat er zeker komen :D ben erg benieuwd naar de game ontwikkeling de komende 20 jaar :9~
Vhxrsion @medjai6930 maart 2024 14:30
Zeker niet. Dat is nu al de laatste 3 consoles ook belooft. De PS4 zou DE grote stap zijn.. niks van gekomen. Daarna zou de PS4 Pro DE grote stap zijn.. niks van gekomen. Dan zou de PS5 DE grote stap zijn en nu hebben we hetzelfde verhaal weer met de PS5 Pro.

De PS5 is nu nog steeds zo ongelofelijk ver af van 4K native dat ik echt niet denk dat ze na 1 console meer die doel al kunnen bereiken. De PS5 nu doet nog lang geen 4K native, en ook niet op lage framerates, zelfs die "fidelity modes" zijn niet native. Er is simpelweg een limiet aan wat voor hardware je kan stoppen in een 500 euro console.
Verwijderd @Vhxrsion30 maart 2024 16:48
Zeker niet. Dat is nu al de laatste 3 consoles ook belooft. De PS4 zou DE grote stap zijn.. niks van gekomen. Daarna zou de PS4 Pro DE grote stap zijn.. niks van gekomen. Dan zou de PS5 DE grote stap zijn en nu hebben we hetzelfde verhaal weer met de PS5 Pro.
Maar welke stap verwacht je dan precies? Volgens mij is elke generatie een enorme stap voorwaarts geweest. De ps5 heeft een enorm snelle ssd gebracht waardoor laadtijden verleden tijd zijn. Een dualsense controller met haptic feedback wat wij nog niet eerder bij consoles gezien hebben.

En waarom willen mensen 4K native? Een dergelijke hoge resolutie om een game native in te renderen is echt zo enorm overrated. Met goede upscaling kan je een enorm goed beeld op je tv laten zien. Daar heb je geen native 4K voor nodig. Daarnaast wat verwacht je precies van een console van 500 euro? Dat die magisch het vermogen heeft van een pc van 3000 euro?
xenn99 @Verwijderd30 maart 2024 18:05
Mensen die niet weten hoe de techniek precies in elkaar zit gaan uit van wat Sony in hun marketing stopt, en als je daar je verwachtingen op baseert kan ik me goed voorstellen dat het een teleurstelling is.
Daarin werd namelijk het idee gewekt dat de PS5 4k 120hz aan kon ;)
(Technisch natuurlijk waar, maar realistisch puur een verkoop praatje dat niks zegt.)

Nu met de PS5 Pro zie je hetzelfde verhaaltje weer.
4k60fps is een belofte die met de huidige hardware gewoon niet haalbaar is, en puur wordt gedaan om onwetende kopers te verleiden deze nieuwe versie te kopen.

[Reactie gewijzigd door xenn99 op 22 juli 2024 14:06]

cold_as_ijs
@xenn9930 maart 2024 18:27
PS5 (niet de pro) rendert ook games native op 8k60! The Touryst doet dat. Dat deze vervolgens max 8k30 te spelen is, omdat de HDMI poort niet meer aan kan :X
B0KIT0 @cold_as_ijs31 maart 2024 07:55
The Touryst +1

:)
komododraak @xenn9930 maart 2024 18:33
Wellicht. Ik ga er echter vanuit dat die klanten volgende keer geen Sony mee kopen. En de wereld is weer in balans
HenkEisDS @xenn9931 maart 2024 20:15
Eens. Ik als amateurgamer heb er rekening mee gehouden bij het kopen van een 120Hz TV maar leerde pas in het vorige PS5Pro topic dat dit amper meerwaarde heeft.
indospartan @Verwijderd30 maart 2024 18:45
Ondanks dat de Ps5 geen 4k60 native doet, vindt ik t best wel een grote stap.
Ik koop elke paar jaar de 80ti of 90 kaart van Nvidia sinds 2013. En dit is de 1e keer dat ik kan zeggen dat games er vaak vrijwel hetzelfde uitzien als PC. Er zijn natuurlijk genoeg games waar PC natuurlijk veel mooier is.
Ik blijf erbij de grootste stappen zijn HDR en de NVME.

Daarbij heb je altijd console boys die blijven roepen dat hun PS5 super beeld hebben. 4k alles😅 terwijl het meestal 1440p upscaled is met medium/high settings. En dat op 30fps.
Veel denken zelfs omdat ze 120hertz tv hebben ze dat beeld ook hebben.

Marketing is echt krachtig.
Ondanks dat, voor 500 euro is het een prima console. En ja op een pc kan je op 1440p ultra 144hz een game beter laten uitzien en voelen. Maar is idd zoals je zei een stukje duurder.

Ikzelf prefereer high refresh op pc, maar vindt 50fps goed genoeg voor controller. Mits het een 3rd person game is. Liever alle settings op ultra wat vaker meer doet dan resolutie op 4k. Dlss of dynamic resolution zijn ook niet echt verkeerd, techniek is echt vooruit gegaan.

Ik denk dat de PS5 Pro vooral gaat verkopen door GTA 6. Die game gaat zwaar zijn, en daar zie ik de Pro wel in uitblinken. Genoeg mensen die de ps5 verkopen en de Pro halen.
cmegens @indospartan31 maart 2024 08:44
Sorry maar games op een 4090 tegenover een ps5 is een wereld van verschil. Als je dat verschil niet ziet is de ps5 zeker iets voor jou.
yatogami28 @Vhxrsion30 maart 2024 23:03
Hoezo zijn de beloftes van de ps5 niet nagekomen. Ging vooral om de veel snellere loading times toch? Is aardig van terecht gekomen. 4k gaming ook.

Daarnaast gaat het hier om upscaling naar 4k60fps en niet om native 4k60fps.

Native 4k60fps wordt al gedraaid op de meeste games met een 4080 en 4090.
Vhxrsion @yatogami2830 maart 2024 23:51
Je weet wel dat je zelf ook de HDD in de PS4 kan vervangen voor een SSD en dan heb je in principe vergelijkbare loading times. Het is gewoon dat ze elke keer zeggen dat de volgende console super mega goed gaat zijn en dat het de PC niet meer relevant gaat maken en hoe goed het allemaal gaat zijn en dan heb je nog steeds 30fps modes... -_-
Technics SA-DA8 @Vhxrsion31 maart 2024 05:26
Die ssd's zijn lang niet zo snel als de interne ssd van de ps5.
Komt voornamelijk door de interface die de bottleneck vormt.Bij de ps4 is dat sata2 en de ps4 pro is dat sata3.
Op z'n gunstigst zou dat voor de ps4 pro dus een maximale laadsnelheid van 750mb/s zijn.
noway @Vhxrsion30 maart 2024 20:49
mensen zijn erg lollig hier.het is een console van 500.wat verwachten jullie? Het is nog steeds een dikke ervaring met dit apparaat... vergelijking met de ps1 weet je dat nog? Hoe dat eruit zag?
Zelfs een pc met alle toeters en bellen die 6 x zo duur is heeft problemen met games op 4k.
We zijn echt verwend met alles.
Get a life or play boardgames 😉🤣
DropjesLover @noway31 maart 2024 21:14
Ik speel nu met m'n zoontje samen op mijn PS5 + 4k tv + hdmi2.1 receiver... Jack&Dexter. De eerste.
Besturing is een beetje wonky/anders maar prima entertainment :D
cmegens @noway31 maart 2024 09:48
Voor 3000 euro zet je een pc neer met een 4090, die heeft geen moeite met 4K. Dan speel je op native resolutie met alle toeters en bellen aan. Dat is niet te vergelijken met de ps5. En dat geeft ook niet, de PS5 is inderdaad maar 500 euro. Maar Sony heeft wel geclaimed dat ze het konden. En daarom hebben mensen het er over.
noway @cmegens1 april 2024 00:57
denk dat het kwartje niet valt of wel :)
cmegens @noway1 april 2024 09:04
Bijzonder. Het kwartje valt niet bij je maar je bent er wel bewust van. Dat zie je niet vaak.
W00fer @Vhxrsion31 maart 2024 00:24
Het klopt dat de PS4 Pro geen grote stap is. Ik zou het zelfs ergens een PS3 Pro Plus kunnen noemen.

Het verschil tussen de PS2 en PS3 is veel groter.

De ps4 vergelijken met de Xbox one gaat al mank. De Xbox One X is qua interface, hardware bouwkwaliteit en features ver vooruit op de ps4 pro.
aevitas1 @W00fer31 maart 2024 01:13
De verschillen tussen eerdere generaties consoles waren inderdaad enorm groot, maar dit is nu simpelweg niet meer haalbaar.

PS2 had 6.2 GLops
PS3 230.4 GFlops (37x meer)

Als we deze sprongen nu zouden maken, dan zou PS6 op 370 teraflops zitten.

(Fun fact, de PS2 is zo'n 155x krachtiger dan de PS1).

Verder snap ik niet echt waarom iedereen zo enthousiast is over 4k. 1440p upscaled is prima en HDR is de grotere gamechanger van de laatste generatie. Heb een bakbeest van een PC staan en toch vind ik de games er behoorlijk goed uit zien op mijn Series X.

Denk dat veel mensen ook zeuren omdat ze vast zitten in de echo chamber dat PCMasterRace heet.
W00fer @aevitas11 april 2024 01:00
Het grote voordeel van een console is dat je voor relatief weinig geld (sub 500 euro) een behoorlijke sprong kan maken, zonder een dure en lastig verkrijgbare pc te hoeven kopen. We zien het ook weer aan de Steam Deck, niet enorm geavanceerd qua hardware maar toch geroemd om zijn alles-in-1 benadering.
24hourpartypal @Vhxrsion31 maart 2024 00:50
Het probleem heeft niet alleen met de hoogte van de resolutie maar ook de visuele fideliteit (polygons, shaders, etc.) te maken. Keer op keer proberen de developers het maximale uit de console te trekken om de PC bij te benen en een PS5 heeft slechts het equivalent van een RX6700 aan boord, dan kan je 4k/60 inderdaad niet halen. Dan zou het prima te doen moeten zijn met een PS5 Pro die een flink pak meer GPU aan boord heeft om stabiel 60 fps of misschien wel daarboven te halen als je een vergelijkbare fideliteit met de normale PS5 behoudt. Dan lijkt een eis vanuit Sony om 4k/60 te draaien voor een PS5 Pro-label wel een goeie oplossing om er voor te zorgen dat developers niet hetzelfde gaan doen.

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 22 juli 2024 14:06]

Berlinetta @Vhxrsion31 maart 2024 09:54
Een andere vraag, op welke resolutie draait de PS3?
Totoro88 @Berlinetta1 april 2024 07:20
720p-900p upscaled?
Zerokuni @Vhxrsion31 maart 2024 22:12
Het ligt ook aan game developers die een systeem willen pushen om hun spel met mooie graphics te kunnen spelen. Dan loopt het wel op 1080p/30fps. Hoe sterk een console ook zal worden, ze zullen die push blijven maken. In die zin ga ik met je mee dat geen enkele console standaard 60fps gaat halen. Tenzij 60fps de nieuwe 30fps wordt zoals 1080p de nieuwe 720p is en 4k best de nieuwe 1080p kan worden. Dus dat 4k de minimum standaard wordt, maar bij de 5 Pro zie ik dat zeker niet gebeuren. Bij de 6 denk ik ook nog niet. Maar wie weet.
Vhxrsion @Zerokuni31 maart 2024 22:27
1080p60 native moet gewoon inmiddels de minimum zijn. 30fps moeten we achter ons laten ( en ja dat geld ook voor Nintendo ).

Kijk bijvoorbeeld naar TLOU2, runde 30fps fidelity mode op de PS4 Pro of 60fps in performance mode. Komt een remaster uit voor de PS5 en dan zit de game nog steeds vast in 30fps fidelity mode of 60fps performance mode, wtf Naughty Dog? Ik had op z’n minst een 60fps fidelity mode en 90fps performance mode verwacht.
SmegmaMan @Vhxrsion1 april 2024 16:50
Eh, TLOU2 heeft op de PS4 Pro geen fidelity of performance mode zoals we die op de PS5 kennen. De PS4 Pro draaide TLOU2 enkel op 1440p @ 30fps. De PS4 versie kreeg wel een PS5 patch die 60fps @ 1440p mogelijk maakte, maar enkel op de PS5.

Het grootste verschil in instellingen tussen de PS4 versie met 60fps PS5 patch en de remaster 60fps performance mode zit hem in de manier waarop de bladeren worden weergegeven.
De bladeren in de originele code hebben last van 'pop-in' (waar objecten plotseling verschijnen) en verminderde detailweergave op afstand, waardoor ze minder dicht en niet-bewegend lijken. In de geremasterde versie is er veel minder 'pop-in' tijdens het spelen en hebben gebieden ver van de camera een betere dekking met bladeren. De Last of Us Part 2 speelt zich voornamelijk af in grasachtige buitenomgevingen, dus deze verbeteringen in detailweergave zorgen op de meeste plekken voor een flinke vooruitgang. De remaster heeft daarnaast verbeterde 'tessellation' van objecten in de verte, wat meer details toevoegt aan objecten zoals bomen en gebouwen.

TLOU2 remaster PS5 versie heeft een fidelity mode van native 2160p @ 30fps en een performance mode van 1440p @ 60fps.

Het is op de remaster versie ook mogelijk om 120Hz en VRR te gebruiken.

Als je de game start met 120Hz output op automatisch in de PS5 instellingen en VRR uit, en vervolgens de "unlocked" optie aanzet in de instellingen van de game, zal de game proberen om te renderen in 4K met 40fps in plaats van de gebruikelijke 30 fps. 40fps is vrijwel locked.

Met 120Hz aan en VRR aan is de framerate in fidelity mode 40-60fps en in performance mode 75-100fps.

Bron: https://www.eurogamer.net...astered-ps5-tech-analysis
SmegmaMan @Vhxrsion1 april 2024 16:15
"De PS5 is nu nog steeds zo ongelofelijk ver af van 4K native dat ik echt niet denk dat ze na 1 console meer die doel al kunnen bereiken. De PS5 nu doet nog lang geen 4K native, en ook niet op lage framerates, zelfs die "fidelity modes" zijn niet native."

Ik ben benieuwd naar waar jij je informatie vandaan haalt. Omdat er zijn zat PS5 spellen die native 2160p halen maar dan wel vrijwel altijd op 30fps. Er zijn een handje vol spellen die native 2160p + 60fps halen.

Ik heb de populairste spellen met een officieel PS5 release die op native 4K draaien, geverifieerd door Digital Foundry:

-MLB the show 21: native 2160p met unlocked frame rate @ vrijwel locked 60fps
Bron: https://www.eurogamer.net...t-party-sony-title-tested

- Horizon Forbidden West: native 2160p @ 30fps
Bron: https://www.eurogamer.net...gital-foundry-tech-review

- The Last of Us 1 (remake): native 2160p @ 30fps
Bron: https://www.eurogamer.net...gital-foundry-tech-review

- Gran Turismo 7: native 2160 @ 60fps á 100fps
Bron: https://www.eurogamer.net...ony-uses-the-power-of-ps5

- God of War: Ragnarök: native 2160p @ 30fps
Bron: https://www.eurogamer.net...with-flawless-performance

- Uncharted legacy of thieves collection: native 2160p @ 30fps
Bron: https://www.eurogamer.net...f-thieves-ps5-tech-review

- Elden Ring: native 2160p
Bron: https://www.eurogamer.net...5-xbox-series-tech-report

- Demon's Soul: native 2160p @ 30fps
Bron: https://www.eurogamer.net...uls-remake-ps5-first-look

Verder zijn er zat spellen met DRS waar ze nagenoeg native 4k draaien.
Wolfos
@medjai6930 maart 2024 13:30
Niet in CPU gelimiteerde games, en dat zijn juist meestal de games die geen 60FPS halen.
DvanRaai89 @Wolfos30 maart 2024 13:37
Maar bij CPU geflessenhalsde spellen (ik hou van de Nederlandsche taal...) speelt resolutie een veel kleinere rol; als je 1080p60 kan, kun je ook 2160p60 draaien. Voor 4k is juist de videokaart het knelpunt.
vickypollard @DvanRaai8930 maart 2024 13:57
CPU = CVE. Centrale verwerkingseenheid ;)
kikkervis @vickypollard30 maart 2024 17:20
Een rekenapparaat met een verouderde centrale verwerkingseenheid, zeker als daar niet voldoende werkgeheugen aanwezig is zal deze beelddichtheid gecombineerd met deze beeld verversingswaarde zeker niet halen.

Lang leven de Zebra!

:)
DvanRaai89 @vickypollard30 maart 2024 14:02
Die had ik nog noet eerder gehoort, CPU's die CVE's hebben daarin tegen wel :+

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 14:06]

thisisnotmyname @DvanRaai8931 maart 2024 23:47
-

[Reactie gewijzigd door thisisnotmyname op 22 juli 2024 14:06]

SG @medjai6930 maart 2024 14:21
Alle consoles kunnen native draaien als dat dev target is native. Maar dat is het niet.
Liever meer gfx erin en upscalen of lagere fps.
Denk ook dat de nadruk groot wordt op upscaling en dat er steeds zwaarder op geleund wordt door hardware keuzes als meer RT en AI rekenkracht.
Enigste dat zou kunnen hekpen is als de game ook op ps4 moet dus lichte scope wordt waar ps5 ps5 pro ps6 wat extra kunnen doen maar native dan mogelijk wordt voor de PS6
Jeroentjeeuh @SG30 maart 2024 15:49
Vergeet vooral niet dat de hardware vies tegen valt. Het is een zen2 (3700x) apparaat met een 3060/6700 gpu aanboort en dat voor maar 500euro, en het moet vervolgens allemaal in 1 chip. En dan verwachten dat je 4k native kan draaien ? Natuurlijk, kan dat niet.

Maar gelukkig hebben we een upscale techniek. Nu maar eens zien of de pro 4k60fps kan draaien gezien de cpu ''haast geen'' upgrade krijgt.

Upscale --->> lagere resolutie --->> meer stress op de cpu....

[Reactie gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22 juli 2024 14:06]

andries98 @Jeroentjeeuh30 maart 2024 17:02
Hij geeft simpelweg aan dat resolutie op zichzelf niet zo zwaar is, maar wel als je het er ook mooi uit wil laten zien ;) zelfs op de ps4 zou je een game met 4k60hz kunnen ontwerpen, het is alleen spuug lelijk (lage texture resolutie en alle andere opties)...

[Reactie gewijzigd door andries98 op 22 juli 2024 14:06]

Bierbal @andries9830 maart 2024 19:28
Tja waarom de PS5 pro gewoon niet overslaan en meteen over op de ps6? Die hele release van de PS5 was al in het water gevallen door toedoen van Covid. Gewoon volgens jaar ps6 uitbrengen die native 4k60 draait!!!
BlaDeKke @Bierbal30 maart 2024 19:33
Oké. Als het maar genoeg ram heeft kan het 4k60hz native draaien. Maar devs focussen liever op toeters en bellen ipv 4k60hz. Dus als er meer rekenkracht komt gaat dit wss richting meer toeters en bellen ipv een hogere resolutie. Dat is wat de rest probeert te vertellen. Alles op de markt kan 4k60hz als het daar de output voor heeft.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:06]

andries98 @Bierbal30 maart 2024 20:16
Omdat een console van volgend jaar ook weer 500/600 euro moet kosten (men heeft er niet meer voor over). Dan ook nog 1 jaar ervanaf trekt ivm games development (daardoor loopt hardware altijd "achter"). Wat kan je nu voor die prijs klasse maken, die stap is niet groot genoeg om het ps6 te noemen dus heet het ps5 pro. (Het is ook maar een naampje he ;))
Bierbal @andries9830 maart 2024 20:43
Het is maar een naam Nee die vlieger gaat niet op. Het slaat ook nergens op want ze kunnen wel zeggen dat het niet meer backwards compatible is met PS4..
andries98 @Bierbal31 maart 2024 01:35
Dat kunnen ze altijd doen (was overigens voor ps3/4 grotendeels vanwege architectuur en matig geprogrammeerde games waardoor ze zouden moeten gaan simuleren), net als disc lade weglaten etc...
(Backwards compatible is trouwens ook niet heilig want vaak staat fps enzo vast waardoor je op laadtijden na er nauwelijks op vooruitgaat, en laten we eerlijk zijn hoeveel mensen die nog jaren oude games spelen hebben niet nog gewoon die oude console staan?)
Persoonlijk ben ik ook blij dat het "pro" wordt. Betekent dat hij geoptimaliseerd wordt voor 5 en nu betere fps en/of resolutie krijgt bij de pro (dankzij de al ingebouwde en gebruikte auto resolutie scaling zou het dit keer ook niet/nauwelijks ontwikkelaars support voor nodig zijn). Bij de 6 zou het kunnen dat je, net als nu, ps6 only krijgt en mogelijk niet hoge fps mode, maarja dan houden we net als vorige generaties ook nog jaren overgangsmode met 5 en 6 versies dus zou ook geen ramp zijn
cold_as_ijs
@Jeroentjeeuh30 maart 2024 18:22
Naah, volgens de geruchten krijgt de ps5pro dedicated upscaler he aan boord. Net zoals dat in de ps4pro zat. Hierdoor wordt de cpu niet zwaarder belast aangezien die niet het zware werk verricht
Bintzak @Jeroentjeeuh30 maart 2024 21:49
Noem eens 1 game dat niet op een 3700x draait.
Jeroentjeeuh @Bintzak31 maart 2024 21:32
Games zullen erop draaien maar de vraag is hoe ? gezien het om de achitectuur performance gaat en niet dat het een 8 core 16thread cpu is, valt het echt vies tegen.

Er zijn al geruchten (tuurlijk, met een flinke korrel zout nemen) dat GTA6 maar op 30fps gaat draaien, laat staan de andere games die nog op de planning staan. En daarbij 30fps dat kan echt niet meer, ik vind dat 60 de standaard moet zijn met welke resolutie dan ook.
Bintzak @Jeroentjeeuh2 april 2024 04:18
Sony zou strengere eisen moeten stellen aan de ontwikkelaars om die 60FPS minimaal te halen.

De PS4 was/ is niet eens in staat om broforce fatsoenlijk te draaien mijn gelijkwaardige pc in die tijd deed dat zonder problemen.

Een zen3/4 cpu had beter geweest voor de PS5/pro maar Sony moet natuurlijk wel een reden geven om dadelijk die PS6 te kopen.

En GTA6 zal zelfs te snelste pc moeite mee hebben vermoed ik.
napata @medjai6930 maart 2024 16:19
Elke console kan 4k60 native draaien, maar games worden steeds zwaarder dus in de praktijk geraken ze daar nooit.

Men zei hetzelfde over de PS5, maar ik zie geregeld games voorbij komen waar de interne resolutie zelfs rond de 720p zit. Volgens mij zat Jedi Survivor zelfs rond de 650p. Bij de PS6 ga je net hetzelfde zien.

[Reactie gewijzigd door napata op 22 juli 2024 14:06]

freaq @medjai6930 maart 2024 18:31
Nee.

Waarom? Omdat als developer je altijd de balans pakt tussen
- kwaliteit van de assets en materials
- kwaliteit van de lighting
- kwaliteit van de effecten (particles etc)
- en de hoeveelheid pixels.
- en framerate.

Als het er beter uit zien upscalen van 1440p naar 4k met betere lighting etc.
Dan doen we dat, ook voor een ps6 of ps7

Meer pixels is niet perse beter,
Dat kost ook wat, en dat dat soms veel belangrijker zijn.

Dat jij die game met een 4090 kan draaien op 4k prima

Maar dat betekent niet dat dat de beste optie is voor de 4090
Sterker nog wss zou de game nog mooier zijn met betere lighting effecten assets etc en dlss upscaling van 1440p naar 4k

Maar de assets zijn gemaakt om ook op minder krachtige hardware te werken (ja de meerderheid heeft geen 4090 dus niet alleen voor consoles)

Kortom kijk verder dan alleen resolutie.
Er is veel meer aan de hand.

Of denk je echt dat developers niet alles 4k60 zouden maken als het er echt beter uit zou zien.

Want dan kan prima ook op een ps4pro
Maar dan moet je andere dingen opgeven en dat is het dus overduidelijk niet waard.

Developers laten hun eigen game er niet slechter uit zien voor de lol.
Wordt een tijd dat we stoppen te geilen naar pixelgetalletjes en kijken naar wat er op het scherm getovererd wordt.

[Reactie gewijzigd door freaq op 22 juli 2024 14:06]

joey82 @medjai6930 maart 2024 17:17
je bedoeld de ps6 pro :+
Vlizzjeffrey @medjai6930 maart 2024 20:03
In bepaalde games misschien, zoals nu het geval is op de ps5, het is juist gegarandeerd dat veel games niet 4k60 gaan draaien, vooral latere games die de hardware nog harder pushen zal 4k60 vaker niet dan wel het geval zijn.
Hulleman
@medjai6931 maart 2024 03:16
Bij de PS6 is de fidelity weer zoveel hoger dat 4K ook niet haalbaar is. Op pc is native 4K met alle toeters en bellen en 60fps ook nagenoeg nooit haalbaar. Ook een 4090 trekt dat niet in de zwaarste games. Dat is de reden dat er technieken als dlss en fsr zijn. Native 4k renderen is veel te zwaar en overrated.
James Pond @medjai6931 maart 2024 09:46
Lol. Dat bepalen devs. Tegen die tijd zul.je ook 30fps games zien.
Vayra @medjai6931 maart 2024 13:24
Native zelfs? Je overdrijft nog meer dan Sony's marketing. Je hebt er duidelijk verstand van!
Verwijderd @WildemanM30 maart 2024 13:04
Spiderman 2 kon anders makkelijk op 4k 40fps met raytracing. Plak daar een nieuwe upscale techniek bij en wat meer performance en je kan naar de 60 en misschien wat grafische upgrades uitvoeren.
fpsbig @Verwijderd30 maart 2024 13:13
Heb zelf een ps5 en Spiderman maar het spijt me de 40 fps mode is niet native 4k en word ook middels upscaling bereikt, ziet er prachtig uit daar niet van maar native 4k is heel zwaar en haalt de huidige generatie consoles niet. Maakt opzicht niet uit ik heb sowieso liever framerate van 60 fps dan native 4k. 1440p met wat upscaling ziet er op 2 meter van een 65 inch tv al heel goed uit.
Verwijderd @fpsbig30 maart 2024 13:27
Ja dat wist ik, met de upscaling op een grote tv is het gewoon goed te doen en de meeste hebben de upscaling al niet zo door meer, in de toekomst word het wel steeds beter en minder merkbaar
DvanRaai89 @Verwijderd30 maart 2024 14:07
Ja dat wist ik, [...]
Je vorige comment:
Spiderman 2 kon anders makkelijk op 4k 40fps met raytracing. P
Wijst daar anders niet op; "makkelijk op 4k 40fps" rijmt immers niet met "is niet native 4k en word ook middels upscaling bereikt".
Verwijderd @DvanRaai8930 maart 2024 14:32
Ik heb het anders moeten verwoorden:

Spiderman 2 kan anders een heel mooi 4k eindresultaat weergeven in 40fps 8)7
Vayra @Verwijderd31 maart 2024 13:25
Het is geen 4K.
Je zit er gewoon te ver vanaf om dat te zien. Dat het op een afstandje heel mooi is dat zal best, maar start voor de gein eens een andere game op een reguliere monitor op en ga er drie meter vanaf staan. Resolutie is dan weinig relevant: alles is scherp want je kan niet meer detail onderscheiden. Daarmee is het geen 8K geworden. Misschien kijk je wel naar 800x600.

Het had net zo goed 720p native kunnen zijn en de meesten zouden het niet onderscheiden van pseudo 4K. Sinds upscaling gemeengoed is, is de output resolutie een grote farce. Er had ook 8K kunnen staan en dan had je hier verkondigd dat dat ook prachtig werkt op 40 FPS ;)

Kortom, een groot kulverhaal waar velen met open ogen intrappen. In het land der blinden

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 14:06]

Verwijderd @Vayra1 april 2024 11:07
Ik snap wat upscaling is en dat dat bij de meeste games gebruikt word.

Wat ik bedoel is dat het eind resultaat er prima uit ziet op een 4K tv.

Upscaling zal je misschien nu nog kunnen zien maar de technologie groeit heel hard en ik denk dat het straks niet meer te onderscheiden zal zijn. Ik kan het alleen maar omarmen aangezien je het op een grote TV al slecht kan zien, op de pc waar je dichterbij zit is het natuurlijk een ander verhaal.
Vayra @Verwijderd1 april 2024 17:41
Oh zeker. Universele upscale is een win win situatie. Maar dat verkopen als 4K is natuurlijk niet fair. Zet upscale naast native en je hebt significante verschillen. Zodra het een universeel beter plaatje oplevert mag het ook beter genoemd worden maar het track record van FSR is nog niet echt op dat punt beland. En ook DLSS niet - alleen met DLAA en op zeer hoge resolutie is het 'beter' dan native.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 14:06]

loki504 @Verwijderd30 maart 2024 14:13
JA maar met upscaling techniek heb je ook geen rx3080 nodig en kan je ook met minder af. het gaat juist of 4k native. of dat zinvol is of niet is een 2de.
Relaxations @loki50430 maart 2024 18:33
Inderdaad.
Met een RTX 4060 (ca. 300 euro) haal je met gemak 2160p (vanaf-78%-AI-upscaled) @60fps HDR10 op Ultra settings voor meeste nieuwe games.
Dat is dus een goede vergelijking voor de prestaties die de PS5 Pro gaat leveren.
Al gaat de PS5 Pro waarschijnlijk vanaf 66,7% (1440p) upscalen om het @60fps te houden, waarbij 78% naar mijn mening net de kritische grens is dat je de AI-upscaling bijna niet ziet, terwijl je het bij 66,7% bijna altijd wel ziet.

[Reactie gewijzigd door Relaxations op 22 juli 2024 14:06]

noway @Relaxations30 maart 2024 20:59
Kan ik me niet voorstellen een 128 bits kaartje ...goedkope meuk
indospartan @Verwijderd30 maart 2024 18:59
Dat is toch echt geen native 4k, zelfs de 30fps versie is heel vaak eronder. Het is een upscale.

Ik heb t geluk dat ik ook een dikke game pc heb. Om het even aan te geven:

Ik heb ook een ps5 en vond Horizon forbidden west echt een van de mooiste games ooit. Nu die op PC uit is heb ik ze tegelijk aangezet. Pc 4k ultra, en ps5 de fidelity mode. Input switchen en het is een flink verschil tussen native en upscale. Al helemaal ultra settings tegenover medium/high. Daarbij ook nog eens flink meer fps.

Console doet echt niet vaak 4k, vaak zelfs 1080p of zelfs eronder. Kijk Digital Foundry maar eens vaker op Youtube.
Daarbij gaat dat hetzelfde met raytracing.
Dat is niet een magisch aan en uit knopje.
Dat is specifiek verwerkt op de ps5. Dus extra low settings refecties, van zo min mogelijk objecten.
Op een gpu van 2000 euro kan je ook raytracing aanzetten op max. Dan heb je 12 fps op 4k. Werkelijk groot verschil. Naam daar nog level of detail, draw distance bij etc en je hebt een totaal andere ervaring.

Marketing is echt goed van sony, en daar trappen veel mensen in, en dat is ook een beetje de doelgroep. Snel, goedkoop en makkelijk. Niks mis mee hoor. Ik heb altijd een console in huis juist voor die redenen.
JDx @WildemanM30 maart 2024 13:04
Het is ook geen native 4K, maar ze gebruiken een upscaling techniek, dus gewoon renderen in 1080p of 1440p en dan met een trucje weergeven als 4K, beetje cheaten dus ;)
Cid Highwind @JDx30 maart 2024 14:17
Een beetje? Gewoon compleet.

Of de basis nu 720p is of 1440p, beiden voldoen dus aan de criteria van het zegel, zolang de output resolutie maar 2160p is.

Over de beeldkwaliteit zal het dus weinig zeggen, tenzij er een ondergrens is waar vandaan geupscaled wordt. FSR in performance mode is niet om aan te gluren, en ook het 4K signaal van Netflix is niet representatief voor 4K, omdat het qua scherpte en detail meer wegheeft van 1080p.

Laten we dus hopen dat dit zegel meer is dan enkel een participatieprijs.
RCFProd @Cid Highwind30 maart 2024 15:57
In elk geval geeft het wel aan dat games 60fps moeten ondersteunen. Er was al een tijdje het idee dat games langzamerhand weer terug naar 30fps zouden gaan. Het is in ieder geval een goed teken dat 60fps prioriteit heeft bij de Enhanced label, als het ook waar is.

Opzich is niet native 4K zijn niet erg. Games zien er erg goed uit met 1440p interne resolutie, hopelijk gaan ze daarvan in de buurt zitten. Zelfs 1080p is prima als de upscaling techniek veel beter is dan FSR2/3.

[Reactie gewijzigd door RCFProd op 22 juli 2024 14:06]

Cid Highwind @RCFProd31 maart 2024 12:22
Klopt. Resolutie is slechts één factor. Image quality, en dan vooral ook de stabiliteit, zowel stilstaand als bewegend, is een stuk belangrijker. Ik snap de drang naar een puur 4K signaal dan ook niet per sé, het klinkt fancy, maar de resolutie is voor de speelbaarheid en de algemene indruk van de grafische kwaliteit van ondergeschikt belang. Zeker gezien het feit de meeste mensen te ver van hun beeldscherm zitten om werkelijk het verschil tussen 4K of 1440p waar te kunnen nemen.

Ik hoop dan dus ook vooral dat het algoritme van Sony vrij is van storende temporal artefacten.
Mizgala28 @WildemanM30 maart 2024 13:17
Het zal dan ook geen 4k60 native worden vrees ik, dus deze hele label (als dit klopt) zie ik als misleiding.

Maar dat de PS5 of zelfs een PS6 geen 4k halen is vrij logisch, 4k native is zelfs voor PC gaming erg zwaar.

mijn partner ging recent van een 3440x1440 scherm naar een 16:9 4k model, en het verschil in framerate in zwaardere games zonder de instellingen aan te passen is vrij fors

Terug naar de PS5, er zijn nu al games die in feite tussen 720p en 1080p draaien en de boel upscalen naar meer omdat 120hz of ray tracing gewoon zwaar zijn.

Al denk ik dat als een gemiddelde dev wat meer tijd in een game zou/kon steken, het allemaal wat beter zou draaien op hogere resoluties (mooi voorbeeld zijn Sony hun eigen games)
harrytasker @Mizgala2830 maart 2024 13:49
Optimaliseren moet je al aan het beginvan een project rekening mee houden en niet op het laatste moment, want dan gaat het bijna altijd fout.
RCFProd @WildemanM30 maart 2024 15:53
Ik snap twee dingen niet in deze comments

Een groep schreeuwt dat PS5 Pro 4K60 native niet gaat redden. De andere schreeuwt dat het echt wel 4K60 native gaat redden.

Staat gewoon in het artikel dat het 4K MET Sony's upscaling is. Dus dat betekent al geen native 4K opzichzelf en dat is ook gewoon erg goed verduidelijkt.
Martinspire
@RCFProd30 maart 2024 18:41
Mja en op wat die-hards na zal de consument het allemaal niet zo'n probleem vinden
aevitas1 @Martinspire31 maart 2024 01:19
Idd. En 75% van de mensen die zeuren dat dingen niet op native 4k draaien zitten te gamen op halfgare 4k TV's van 300 euro :+
k995 @WildemanM30 maart 2024 19:15
Dat is gewoon onzin, geen idee waarom dit steeds gezegd word maar :

Nvidia RTX 4090 122,4
AMD RX 7900 XTX 96,3
Nvidia RTX 4080 Super 93,8
Inno3D RTX 4080 SUPER X3 93,7
Nvidia RTX 4080 91,6
AMD RX 7900 XT 81,1
Nvidia RTX 4070 Ti Super 77,6
Gigabyte RTX 4070 Ti 73,5
Nvidia RTX 3090 67,8
Nvidia RTX 4070 Super 66,3
AMD RX 6950 XT 65,0
Nvidia RTX 3080 60,4

Gemiddelde FPS ZONDER enige vorm van dlss zet dat aan en je komt nog veel verder.

Een 4070 super kan dus zowat alles aan op 4k tegenworodig
Finraziel
@WildemanM30 maart 2024 13:42
Wel even goed lezen. Het mag in combinatie met upscaling, wat dus geen echte native 4k is en wat het al stukken haalbaarder maakt. Ook is het een eis voor het label, niet voor alle nog uit te brengen games of zo... Ik denk dat een game als Dragons Dogma 2 op de PS5 Pro nog steeds niet op 60 fps zou draaien omdat deze zo zwaar is op de CPU en de verwachting is niet dat de CPU veel sterker gaat worden, maar dan krijgt die dat label dus gewoon niet.
Astennu @WildemanM30 maart 2024 14:21
Omdat de meeste mensen een 4k tv hebben vermoed ik.
Maar ik vermoed ook dat die 4k60 met PSSR is en niet native rendering. Wat opzich een prima oplossing is. En dat is prima haalbaar gezien de verwachte gpu specs.
Benjamin- @WildemanM30 maart 2024 16:41
Je argument is dat het niet kan, behalve bij sommige spellen... begrijp je waar het misgaat?

Dit label is er niet om op ieder spel te plakken, maar op een gedeelte van de spellen.
Als jij van mening bent dat dit alleen op spellen zoals Fall Guys kan, dan ben jij degene die realiteit mist.

Verder zeg je dat een 3080 dit net aan kan (fijn dat dit een universeel feit is bij jou voor alle spellen), maar volgens deze berichten zou de nieuwe PS5 meer teraflops moeten hebben, en dus mogelijk krachtiger zijn dan een PC met een 3080. Bedenk daarbij ook dat de betere optimalisatie en minder bloatware op een console is, is er geen enkele reden om te denken dat deze niet beter zal presteren dan een PC met een 3080.
Freakiebeakie @WildemanM30 maart 2024 18:01
je vergeet dat die games maar voor 1 machine geoptimaliseerd hoeven te worden ipv zoals bij een pc.
ik denk dat ze daardoor een groot voordeel hebben en meer kunnen bereiken met minder hardware
Elaborate8455 @WildemanM30 maart 2024 18:04
Mwa, het is mogelijk om vanaf 1080p een mooie 4k resultaat te creëren middels upscaling. Zelfs 720p is mogelijk (maar ziet er wel significant minder uit). Daarnaast zouden ze van 30fps -> 60fps met framegen kunnen bewerkstelligen. Het zou niet ideaal zijn voor de latency, maar een wireless controller + TV heeft vaak toch al een relatief hoge latency vergeleken met een PC.

1/8e de resolutie en 1/2e van de frames daadwerkelijk renderen = 1/16e van de pixels die daadwerkelijk gerendered moeten worden door de CPU/GPU, de 15/16e rest kan door de upscaler gedaan worden.
seanpaul @WildemanM30 maart 2024 18:27
High settings op 4K-native geloof ik ook niet, nee. Maar 4k-upscaled met hun eigen upscalingtechnologie, geloof ik wel.
Arcticwolfx @WildemanM30 maart 2024 19:35
4k en 60fps is ook niet de uitdaging. De vraag is wat er wordt terug geschroefd om dat te bewerkstelligen, en of dat dan wenselijk is.
Mic2000 @WildemanM30 maart 2024 22:10
Er staat nergens native, dat gaat de toekomst ook niet worden. Het is allemaal upscaling en hogere fps met machine learning.

De toekomst zal nog veel meer van dit worden, net als dat real life gta filter dat je op YouTube kan vinden.
djoenee @WildemanM30 maart 2024 23:18
Ps5 is +- 3060 , ps5 pro is dubbel van cu dus slechtste geval 307"
, en die games zijn geoptimaliseeed voor 1 specifieke gpu dus 3080.. ??
GoT.Typhoon @WildemanM31 maart 2024 05:36
Niemand heeft het over 4K60 native, er staat direct bij i.c.m upscaling technieken. En dat is zeker mogelijk, want niemand heeft het erover hoever geupscaled mag worden (kan net zo goed vanaf 720p zijn).
nms2003 @WildemanM31 maart 2024 09:37
De PS5 Pro heeft snellere hardware dan de PS5, krijgt een AI ondersteunde frame interpolatie zoals DLSS en daarbij is is het om op 4K60 te renderen geen vereiste om op ‘high’ settings te renderen.
davidov2008 @WildemanM31 maart 2024 09:47
Gewoon nee. Deze generatie en ook waarschijnlijk de PS6 gaat 4k60 native niet redden. PS7 misschien.

Een PC met een 3080 trekt net aan 4k60 met high settings, dus no way dat een PS5 met een verouderde chip 4k60 gaat behalen. Ik vraag mij dan, waarom gaan ze niet voor high resolution textures, betere lighting etc inplaats om naar een hogere reso te gaan...
Er staat toch ook dat er 4k60 continu wordt gatarget mét Sony’s variant van DLSS. De texture rendering zal met een variabele resolutie gebeuren binnen de engine tijdens het spelen zoals nu meestal ook al het geval is, soms zal 4K bereikt kunnen worden maar wrs meestal rond 1440-1600p upscaled. Dat is al wel een stuk beter dan wat de PS5 nu haalt. Voor betere belichting gaan ze óók, raytracing stelt nu weinig voor op PS5 en neemt een groot deel van rekenkracht in waardoor de resolutie of frame rate omlaag moet. Juist de RT prestaties zullen het sterkste toenemen op de Pro (2-3x sneller). Daarnaast zijn PC en console prestaties sws niet 1 op 1 vergelijkbaar.
Carn82
@WildemanM31 maart 2024 12:40
Waar staat dat het native moet gaan zijn?
Cheefgreenleaf @WildemanM31 maart 2024 15:51
Zonder ray tracing zou dat prima kunnen, zelfs zonder upscaling. Vergeleken met PC staan de graphics op 'low' of 'medium'.
Coolstart @WildemanM31 maart 2024 17:01
Ik de tekst staat duidelijk dat het om 4k upscaled is dus niet native.
Xorifelse @WildemanM1 april 2024 03:13
Lieve schat:
Een PC met een 3080 trekt net aan 4k60 met high settings
Is een "console" een PC? Ja, maar nee. Een console is hardware wat geoptimaliseerd is tot een bepaalde instructie en een PC kan dat prima emuleren met extra kosten.

Elke API kost bandbreedte, vaak in een 2:1 ratio of niet iets minder.

Wat ik wil zeggen is dat software dat specifiek gebouwd is voor hardware veel betere prestaties kan leveren in plaats van een PC waar alle hardware anders is. Daarbij is dynamische up-scaling niet eens genoemd.
nullbyte @WildemanM1 april 2024 17:27
PS6 gaat 4k60 native niet redden. PS7 misschien.
"Native resolution" Doet er ook niet toe, daarom hebben we inmiddels al een tijdje een handvol upscaling methoden.Sony lijkt er 1 aan toe te voegen. Console gamers boeit "native" vs upscaling niet. Sterker nog veel PC gamers boeit het ook niet.
Ruw ER 30 maart 2024 12:56
Ik voel een nieuwe release van the last of us aankomen. Ps3, ps4, ps5, ps5 pro. Bam. Niks nieuwe games. Nog meer remasters.
Chrono Trigger @Ruw ER30 maart 2024 13:02
Valt mooi in lijn met de andere vlakken in de entertainment industrie waar de meest veilige of inspiratieloze producties de mainstream domineren. Denk aan alle originele liedjes uit 1980-2010 die gesampled of gerecycled worden in simpele pop liedjes en de eindeloze spree aan sequels of remakes in de filmindustrie. Je kan stellen dat de meeste ideeën al zijn uitgevoerd, maar je krijgt ook volgens mij niet zo snel investeringen als je risico's neemt met nieuwe ideeën.

[Reactie gewijzigd door Chrono Trigger op 22 juli 2024 14:06]

Cowamundo @Chrono Trigger30 maart 2024 13:48
Zo lang de consumenten die risicoloze baksels maar blijft kopen/kijken zullen de grote jongens niet snel voor wat anders gaan. Wat games betreft voor mij de reden om voornamelijk nog maar indie games te spelen.
BlaDeKke @Cowamundo30 maart 2024 14:51
De reden is dat je je er meer mee amuseert. Je speelt geen spel tegen je zin hoop ik :+

Weet dat er ook elk jaar weer een jonge frisse batch gamers is die van niets weten en gewoon meedoen met die draaimolen van risicoloze games.

Voor mij persoonlijk is er veel kapot gegaan toen men van dedicated servers naar matchmaking is gegaan. Een CS1.6 pubserver met sv_alltalk 1 was voor mij eerder een praatcafé waar ook een potje geschoten werd. Het duurde niet lang voor je het gross van de mensen kende. Zalig om er na de schooluren te vertoeven. Daar schiet werkelijk niets meer van over.
kiang @Chrono Trigger30 maart 2024 15:41
De twee grootste films van afgelopen jaar waren Barbie en Oppenheimer, beiden geen remakes, pre/sequels, of afgeleiden. De grootste floppen waren Marvel-bagger.

Het voelt vast leuk zo ene rant te typen, maar het klopt gewoon niet :+
NMN1665 @kiang30 maart 2024 16:09
Tja zijn dat dan uitzonderingen op de trend?
kiang @NMN166530 maart 2024 16:22
De twee grootste films van vorig jaar allebei bestempelen als uitzonderingen lijkt me best gek, alsof je het niet wilt zien ;) Naast die twee is er ook nog Dune, weliswaar een verfilming van een bestaand boek, maar gezien het grote publiek dat boek niet echt kent, noch gehoord heeft van de 1984 verfilming of de 2000 tv serie, zou ik die film echt wel een origineel succes noemen, niet iets dat teert op een gevoel van "oh dit ken ik al".

Ik zie dus zeker een trendbreuk.
NMN1665 @kiang30 maart 2024 18:17
2 Films op hoeveel uitgebracht?
kiang @NMN166530 maart 2024 18:35
Dat is irrelevant, deze twee waren de meest succesvolle films.

Als je overigens ALLE UITGEBRACHTE films bekijkt, zal je net veel meer orginele films zien, en verhoudingsgewijs amper remakes/sequels. Die laatste zie je namelijk vooral bij de big budget Hollywood films. Er is veel, veel meer dan dat.

Als je dus naar alle uitgebrachte films kijkt gaat je verhaal al helemaal niet op ;)
NMN1665 @kiang30 maart 2024 19:53
Tja welk verhaal? Ik stelde een vraag. Ze kunnen nog zo succesvol zijn landde rest eenheidsworst is of een herkauwde versie van eerder uitgebrachte verhalen dan is het nog geen trendbreuk.

Het is nog maar de vraag of dat laatste waar is. En of je dat kan bewijzen. Tevens gaat hier ook weer op hoe men(op) dit ervaart.
WaterFire @NMN166531 maart 2024 08:26
Een vraag die steeds met ' tja' begint is geen vraag om informatie maar een uitspraak met een vraagteken erachter.
Chrono Trigger @kiang1 april 2024 08:22
Mensen die all caps gebruiken voor geldingsdrang online :+
kiang @Chrono Trigger1 april 2024 10:20
Mensen die binnen een paar minuten meerdere keren in mn DMs sluipen omdat ze getriggered zijn door feiten die aantonen dat hun haat een beetje ongegrond is :+

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 14:06]

Chrono Trigger @kiang1 april 2024 17:41
In je DM's? Mooi dat misplaatste gevoel van relevantie. Terug naar Insta jij.
Snacky817 @kiang30 maart 2024 20:17
Dune is toch een verfilming van een computer game.... 8)7
nms2003 @Snacky81731 maart 2024 09:40
Nope. De Dune game is gebaseerd op het boek en de eerdere film.
SuperDre
@kiang30 maart 2024 21:32
Nou, Oppenheimer mag dan misschien groot zijn geweest wat betreft opbrengst, maar het was een enorme crap film. Marvel films heb ik al sinds End war niet meer gezien, maar vond ze sinds Winter soldier al crap worden, op een enkeling zoals de 1e Guardians na.
Verwijderd @SuperDre30 maart 2024 22:23
Subjectief. Voor mij (en velen) was Oppenheimer de beste film van 2023.
Chrono Trigger @kiang1 april 2024 08:20
Uitzonderingen op de regel :+
SG @Chrono Trigger30 maart 2024 14:02
Dat komt omdat je muziek voorkeur ontwikkeld in je kind jaren rond puberteit.
Je neemt dan muziek stijl van ouders en je leeftijd genoten en wat er toen uit kwam.
Ik ken muziek wat mijn vader zong. Als origineel hoor is zang geweldig net als mijn vader maar de muziek stijl is prehistorisch. Dus dan ligt cover mij beter dan origineel.
En zoek ik naar cover zoals mijn vader het zong.
Dat samplen is specifieke stijl waar bepaalde generatie mee opgroeide en die prefereren dat. Ander hangen bijvoorbeeld sterk reggae aan dus reggae versie cover is hun voorkeur.
Dus voor covers is markt voor. Voor samplen ook. En covers kunnen ruk zijn maar soms ook beter dan origineel. Er is ook nog altijd dat ander deel dat hun eigen muziek maakt.
Games geld innovatie en originaliteit is grote risk.
Will wright aan janken ,spore, door toxic feedback. Dat goede bedankje voor innovatie waar iets origineel groen licht gekregen had.
Innovatie originaliteit is risico en dat gaat dus vaker mis. Die dev worden afgefakkeld en hun publisher in rood. Die branden zich dan ook niet aan. En mijden dat.
Meeste popu IP stammen uit tijd dat risico laag was in tijd dat investeringen laag waren en games vanuit garage gemaakt konden worden zoals IDsoft begonnen was.
Succes toen was ook niet gepland.
jibjqrkl @Chrono Trigger30 maart 2024 18:13
Even voor het gemak vergeten dat de eerste games voor de SNES remakes waren van de mario games. Dat zat nummers uit de 80's ook al covers waren etc. etc.
Xfade @Ruw ER30 maart 2024 13:08
Vergeet gta v niet!
Donstil
@Ruw ER30 maart 2024 13:18
De “Nathan drake collection” schijnt er ook weer aan te komen!
giantgiantus @Ruw ER30 maart 2024 13:55
Ook hier die negatieve houding. Er is zo gigantisch veel te spelen. Geniet er gewoon van en laat die negativiteit beetje buiten de deur. Dat maakt gaming leukere hobby.
Vhxrsion @giantgiantus30 maart 2024 14:25
Het is wel waar. Er is gewoon niks nieuws, en de nieuwe games die er wel zijn vallen 9/10 keer heel erg tegen. Ik vind ook dat we inmiddels al wel genoeg remasters en remakes hebben.
phray @Vhxrsion30 maart 2024 14:54
Niks nieuws? Slaat nergens op, vorig jaar al BG3, Totk, Spiderman, Mario Wonder, Armored core, Pikmin, Alan wake, Street Fighter, FFXVI, Sea of stars, Hifi Rush, Lies of P, Pizza Tower, Dave the diver en zo kan ik wel door blijven gaan. Allemaal nieuwe games die goed ontvangen zijn, ik heb moeite om tijd te vinden om ze allemaal te spelen

Weet niet wat jij allemaal speelt maar raad aan misschien horizon is wat te verbreden.
Vhxrsion @phray30 maart 2024 15:10
We hebben het over first party games op Playstation. Relatief tot de PS4 tijden toen Playstation uitkwam met God of War 2018, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Ghost of Tsushima, Spiderman etc, is er nu bijna niks nieuws dat ook nog je geld en tijd waard zijn.

[Reactie gewijzigd door Vhxrsion op 22 juli 2024 14:06]

phray @Vhxrsion30 maart 2024 15:27
Ratchet and clank, returnal, Spiderman 2, nieuwe Horizon en Gow, helldivers, sackboy

En als je nog kijkt naar exclusives door Sony gefund, FFXVI, rise of ronan, helldivers, Kena, binnekort stellar blade.

Waarom zou je zo erg limiteren tot first party releases?
Vhxrsion @phray30 maart 2024 15:43
Panderman 2 is super kort, Returnal is ook niet zo goed, de rest zijn wel best goed maar zat haast geen marketing achter. De lineup games zijn gewoon niet zo goed als vroeger.

En ik limiteer mij niet tot first party games, ik heb niet eens een Playstation. Het is gewoon waar we het over hebben.
phray @Vhxrsion30 maart 2024 15:49
Panderman 2
8)7
Verwijderd @Vhxrsion30 maart 2024 20:27
De main story van Spider-man 2 is 18 uur. Dat is niet echt kort.

Returnal is de game van de generatie. Wat een enorm toffe game is dat. Wellicht niet jou game, maar je kan echt niet zeggen dat dit geen goede game is.
nms2003 @Vhxrsion31 maart 2024 09:46
Waar ik naar uitkijk; Death Stranding 2, de nieuwe tactische spionage game van Hideo, GTA 6 en The Elder Scrolls 6, Red Dead Redemption 3, Cyberpunk 2077 sequel, een nieuwe Splinter Cell. Verder kan het me echt niet bommen en speel ik nog Company of Heroes 2 en bestaande metal gear games.
DvanRaai89 @Ruw ER30 maart 2024 13:49
Ik voel een nieuwe release van the last of us aankomen. Ps3, ps4, ps5, ps5 pro. Bam. Niks nieuwe games. Nog meer remasters.
Uhm, volgens jouw lijstje kwam er voor de PS4 Pro geen remaster uit, dus waarom dat deze keer anders zou zijn...
PS3, PS4 en PS5 zijn volledig andere generatie consoles (oké, PS4 en PS5 valt wel mee; de architectuur van de op x86 gebaseerde CPUs met AMD GPUs in de 4&5 lijken véél meer op elkaat dan die van de op PowerPC gebaseerde Cell in de 3, maar dat terzijde), terwijl "Pro" alleen maar wat extra CU's en een iets hoger geklokte CPU betekent, verder niets.
Gubbel @Ruw ER30 maart 2024 14:40
Komt ook vast nog snel een GTA 5 en Skyrim release
Rob Voets @Ruw ER30 maart 2024 19:33
Instant buy voor mij.
Dark Angel 58 @Ruw ER1 april 2024 19:40
Er komt geen andere nieuwe remaster meer en wel dat er een nieuwe deel komt vanwege tv series The Last of Us. De makers voelen zich gedwongen om haast te maken voordat derde seizoen van The Last of Us op TV komt. Seizoen 2 is al sinds februari (als ik goed heb) in de maak.
slijkie 30 maart 2024 12:56
Wat ik nu (tot nu toe) begrijp is dat Sony met een aardige upgrade naar de PS5 Pro gaat, en dat dit jaar een Xbox Series X ‘refresh’ zonder discdrive maar in principe zelfde CPU/GPU uitkomt.

Of mis ik iets?
Verwijderd @slijkie30 maart 2024 12:59
De series X krijgt waarschijnlijk geen tussen pro upgrade en gaat volgend jaar gelijk door naar de volgende generatie.

Naar verluid krijgt de volgende xbox nog steeds een discdrive maar dan mogelijk net zoals nu een series S zonder disc. Maar wat ze wel willen doen is de performance van de 2 dichter bij elkaar brengen.

De witte series X leak was een beetje gek want hij was niet kleiner en er zat geen discdrive in.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:06]

Verwijderd @Verwijderd30 maart 2024 13:15
Volgens de leaks klopt die witte series x helemaal in het plaatje. De leaks gaven aan dat er een series x zou komen zonder drive. En dat deze 2TB geheugen zou krijgen. De disc versie zal volledig uitgefaseerd worden.
raro007 @Verwijderd30 maart 2024 13:57
Winkeliers zitten de xbox schijven ook al uit te faseren.
Martinspire
@raro00730 maart 2024 18:41
Is dat niet gewoon fanboy geneuzel?
raro007 @Martinspire30 maart 2024 19:24
Nee genoeg op de nieuws geweest en simpel reden is microsoft zelf die daar mee begon.
Tuurlijk kan elk nieuws die niet goed uitkomt als haat bestempeld worden.
loki504 @raro00730 maart 2024 20:57
Winkelier deden dat de winkelier stopten er al mee ver voor dit soort nieuws het is gewoon niet rendabel om ze in je winkel te leggen.
raro007 @loki50430 maart 2024 21:16
Idd vooral als microsoft online verkoop pushed en gamepas daar ook niet mee helpt.
Enige die nog een beetje nog voor hun doen zijn playstation en switch.
Maar hoelang die het nog blijven doen?
loki504 @raro00731 maart 2024 10:10
Ik verwacht niet lang voor Playstation eerlijk gezegt. misschien de 6 nog maar dan verwacht ik toch echt einde oefening.
raro007 @loki50431 maart 2024 15:05
Als 6 dat ook doet ben je 15 jaar verder wat best wel netjes is.
Maar ik hoop wel dat je in die tijd zoals met Windows je spellen altijd kunt spelen. En niet dat je ps5 spellen niet op ps7 kunnen.
loki504 @raro00731 maart 2024 15:48
Ik verwacht eerder dat met 6 de disc games kan omzetten naar digitaal in de store(en daarna de disc key ongeldig maken. Op die manier kunnen ze voor de playstation fans die 4 5 en 6 disc hebben nog gebruik maken van hun games en kan 7 bv geheel digitaal gaan. Microsoft was dat ook vanplan

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 14:06]

Xfade @Verwijderd30 maart 2024 13:14
Heb je iets van leesvoer over die xbox van volgend jaar met discdrive ?
cold_as_ijs
@slijkie30 maart 2024 13:39
denk dat het ook vrij simpel is, de meest recente verkoopcijfers van de XBOX console voorspellen weinig goeds. Console verkopen in februari laten zien dat de verkopen van de xbox steeds verder achter beginnen te lopen. Waar het een maand of 3 geleden nog 2 tegen 1 was, gaat het al richting de 4 tegen 1 (PS vs XBOX). Een bedrijf moet de ontwikkelkosten van de console wel terug kunnen verdienen. Gamepass alleen lijkt gewoon niet genoeg reden te zijn om voor de XBOX te kiezen, dat blijkt wel uit het feit dat de dienst niet verder groeit qua abonnees. Waarom zou je voor een XBOX gaan als je alle games straks ook op de PS kan spelen, maar niet alle games op de XBOX?
Ze zullen hoe dan ook de ontwikkelkosten van een nieuwe console moeten kunnen terugverdienen en dat lijkt via deze weg niet te lukken.
ultimasnake @cold_as_ijs30 maart 2024 15:04
En dan te bedenken dat de switch nog steeds meer verkoopt (op jaar basis) dan de ps5. Dan zien de Xbox cijfers er wel heel treurig uit naast die van een 7 jaar oud beestje…

Enige voordeel is dat volgens mij een game voor de XBox ook vrijwel instant (of met weinig aanpassingen) ook op de pc gedraaid kan worden
jellybrah 30 maart 2024 13:29
Zet dit niet onnodige druk op ontwikkelaars? Er is zoveel afhankelijk van hardware en optimalisatie. Ik zie dit echt niet als pluspunt.
bzzzt @jellybrah30 maart 2024 13:42
Wat is er mis met een beetje druk zodat games tenminste niet onderpresteren?
Op zich valt het ook nog wel mee, 4K mag dmv upscaling dus zo onrealistisch zijn de eisen ook weer niet.
jellybrah @bzzzt30 maart 2024 14:16
Nouja stel dat ze grafisch gezien een dusdanig zware game hebben gemaakt die 4k prima draait op 40 tot 60 fps maar gewoon niet steady 60. ook niet na optimalisatie. En ook nog als de PS5 in een warme kamer in de zomer aanstaat? Dan zullen ze bijv. moeten downgraden.

Ik vind het gewoon een erg willekeurige uitspraak, puur om marketing redenen. Technisch gezien lastig, onmogelijk. Net zoals bij elektrische auto's een gegarandeerd aantal km's willen behalen dat compleet afhankelijk is van auto -en weersomstandigheden, gebruiker, temperatuur. En dan zeggen dat er "marketinggewijs is aangegeven dat hij 250 km MOET halen". Tsja..

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 22 juli 2024 14:06]

Navi @jellybrah30 maart 2024 15:05
Dit is juist super goed! Leg limieten en minimale specs op, dat maakt programmeurs creatief en zorgt voor slimme oplossingen ipv games die maar honderden GBs groot zijn omdat het toch allemaal niet boeit, waardoor het ruk loopt.
Jittikmieger @jellybrah30 maart 2024 16:52
Nee, 4k upscaling op 60FPS is goed mogelijk. Vergeet niet dat er speciale upscaling en ray tracing hardware in de Pro zitten. Die zullen de heavy lifting doen. Bij de ontwikkeling van een spel weet je precies waar je aan moet voldoen en kun je er direct rekening mee houden.
...Of anders mag je het label niet voeren. Dus dan is het toch een gewone PS5 game? Zo erg lijkt mij dat nu ook weer niet.

Enne... Beperkingen maakt mensen creatief! Uit eigen ervaring: ik ben een Gameboy spel aan het maken. Dat zijn pas beperkingen! :+
harrytasker @jellybrah30 maart 2024 13:53
Niet als je daar bij het begin rekening mee houdt. Als je dat op het einde van de rit gaat doen, dan ga je in tijdnood komen. Wat dat betreft is QA bij heel veel gamedevelopers een ondergeschoven kindje. Hoe moeilijk kan het zijn om een framerate/time analysis te doen?
Gubbel @jellybrah30 maart 2024 14:41
Meer druk is prima, ze leveren de laatste javeel ongeoptimaliseerde bagger, blij dat Sony hier eisen aan stelt
Xthemes.us @jellybrah30 maart 2024 15:41
Waarschijnlijk zo goed als niets.
Pak de fps van de performance mode met de graphics van de mooie mode en je hebt de ps5 pro mode.

Dat super optimaliseren is gestopt bij de ps3 mijn inziens. De ps4 was PC medium/ low settings waar je op de PC vaak niet veel krachtigere hardware voor nodig had. PS5 presteert niet veel anders dan een 6700 XT.

Een hoop games draaien op b.v. unreal engine met dynamic resolution. Dat optimaliseren gaat bij voorkeur zoveel mogelijk geautomatiseerd i.p.v dat een dure ontwikkelaar vele uren betaald moet worden om een klein beetje assembly te schrijven om net iets meer performance te krijgen op 1 heel specifieke set hardware voor 1 game.
DBTHECHOSEN @jellybrah30 maart 2024 15:49
Ziet er uit als een plus voor de consument. Dan duurt het maar wat langer voor de ontwikkelaar. Boeie.
BurrowedLurker 30 maart 2024 13:05
Ja, maar voordat de PS5 uitkwam had iedereen het er ook over dat de PS5 4K 60FPS aan zou kunnen. En dat kan ook, als de graphics maar niet te hoog ingesteld staan.

Het probleem met dit soort uitingen is dat, ongeacht wat gamers denken, het gros van het publiek dat PS5’s koopt geen enkel probleem heeft met 30fps. Daarom blijven ontwikkelaars steeds de grens opzoeken met een target van 30fps en dynamische 4K waarin ze de best mogelijke graphics kunnen neerzetten. Dat gaat bij de PS5 Pro niet veranderen - kán het bestaande games die nu 30fps draaien op 60fps draaien? Misschien. Waarschijnlijk. Maar de volgende serie Ps5 Pro geoptimaliseerde games zullen dan weer gewoon 30fps zijn in de graphics mode omdat developers de kracht willen inzetten voor nog betere graphics.

4K 60fps kan nu al als ze dat echt zouden willen. Zelfs zonder dynamische resolutie. Gewoon de graphics wat verminderen. Veel games met meer terughoudende graphics draaien al op 4K 60fps.

Voor AAA titels gaat er bij de PS5 Pro niks veranderen en blijft de target voor graphics mode 30fps @ 4K dynamische resolutie. Tenzij Sony een minimale 60fps en bepaalde 4K resolution target verplicht maakt, maar dat lijkt me sterk.
fpsbig @BurrowedLurker30 maart 2024 13:16
Voor mij was 60fps juist eindelijk dat ik de overstap van pc gaming weer maakte naar console gaming (en minder tijd want een kind etc) maar ik vind snelle spellen zo naar kijken op 30fps op een oled ik kan het gewoon niet. Sommige rustigere games gaan best goed heb ook zelfda tears of the Kingdom gespeeld op switch. Maar 30 is bij snelle games echt not done voor mij en laat die games dan ook links liggen.
lordawesome 30 maart 2024 13:45
4k60 met upscaling? Moet kunnen, gewoon intern 720p draaien.
Vulcanic @lordawesome30 maart 2024 13:46
precies - de eindresolutie is nikszeggend.
Verwijderd @lordawesome30 maart 2024 16:55
inderdaad. makkelijker kan haast niet. renderen op 720p x4 upscaling.
Verwijderd @Verwijderd30 maart 2024 22:27
Echter 4x 720p is geen 4K.
Verwijderd 30 maart 2024 13:06
Ik vind wel dat 40fps of 60fps nou wel eens de standaard mag worden. 30 is gewoon niet acceptabel meer en draait voor geen meter op oleds
fpsbig @Verwijderd30 maart 2024 13:17
Eens 40 is best goed te doen en voelt al zoveel beter dan 30 zeker op een oled.
Finraziel
@Verwijderd30 maart 2024 13:46
Probleem met 40 is dat heel veel mensen nog tv's hebben die geen 40Hz input (of een veelvoud er van) accepteren. Ook veel goedkopere nieuwe tv's niet. Niet iedereen heeft een high-end tv staan...
En voor die high-end tv's zou ik zeggen voorzie een setting waarbij er geen FPS lock is maar ondersteun VRR.
Verwijderd @Finraziel30 maart 2024 13:51
Zoals het nu gaat is toch ook prima, graphics mode 30fps of graphics mode + 120hz mode.

Nu moet ik wel zeggen dat je dit op 1 hand kan tellen helaas

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:06]

Finraziel
@Verwijderd30 maart 2024 15:24
Oh naast een 30 fps modus bedoel je, ja dat mag zeker. Maar omdat je zei de standaard worden dacht ik dat je bedoelde dat een game gewoon op 40 fps zou gaan draaien zonder dat je dat zou kunnen veranderen.
Verwijderd @Finraziel30 maart 2024 14:45
Dat is geen probleem, want die mensen kopen zo'n Pro toch niet. 40fps (dat is juist met VRR) of hoger moet idd gewoon standaard worden, en ik persoonlijk hebt daar best wel wat over dus kom maar met een PS5 Ultra.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:06]

Verwijderd @Finraziel30 maart 2024 16:31
Meeste tv's kunnen dit prima hoor. Met hdmi 2.0 kan je ook gewoon 120hz afspelen. Alleen dan wel op 1080P.
MissMe NL @Verwijderd30 maart 2024 16:59
Waarom draait 30fps niet lekker op oleds? De discussie 30fps laat ik even achterwege. Ik wil namelijk een lg oled tv kopen en ik vind het zelf niet heel erg om op 30fps te gamen.
Verwijderd @MissMe NL30 maart 2024 17:28
Een oled geeft op een dergelijk lage framerate stutters. Komt door de snelheid van de pixel refresh t.o.v een lcd.
MissMe NL @Verwijderd30 maart 2024 18:04
Aah ok. Ik had het ook al een beetje opgezocht. Mensen zeggen wel dat je er snel aan went gelukkig.
Verwijderd @MissMe NL1 april 2024 11:03
30fps valt aan te wennen, maar de stotteringen van 30fps op een 120hz oled niet, als een game veel motion blur gebruikt is het minder merkbaar maar de een vind motion blur weer helemaal niks.
Linksquest Moderator Spielerij
30 maart 2024 13:51
Ik krijg hier een beetje een Nintendo 3DS / New Nintendo 3DS gevoel bij, waarbij ook games beter draaide op de New 3DS dan op de normale 3DS, of alleen een 3D functie op de New Nintendo 3DS hadden, meen dat Hyrule Warrios Legends z'n voorbeeld ervan was.
Vhxrsion 30 maart 2024 14:21
De PS4 zou DE grote stap zijn... niet gebeurd. Dan zou de PS4 Pro de grote stap zijn... niet gebeurd. Dan zou de PS5 de grote stap zijn... niet gebeurd en nu weer hetzelfde verhaal met de PS5 Pro. Het is echt vermoeiend gewoon.
Verwijderd @Vhxrsion30 maart 2024 17:11
Wat is niet gebeurd? Wat is DE grote stap? :) Alles is mooier en sneller geworden, en als je het minder mooi laat zijn draait het als een tierelier op 4k60, maar daar wordt blijkbaar niet vaak voor gekozen. Dus dan blijft alleen mooier over, ook niet slecht toch? Zolang de nieuwe spellen maar leuk zijn.

En verder is het allemaal marketing, dat stopt nooit. Die wasmiddelen wassen met elke iteratie zoveel schoner - dat was toen ik in de jaren 80 nog reclame keek al zo - dat je zou denken dat je tegenwoordig alleen nog maar de wasmand naast het wasmiddel moet zetten om al je wasgoed weer als nieuw te laten zijn :+
Pasteis 30 maart 2024 15:37
Ik zit eigenlijk te wachten op 4K ultrawide ondersteuning. Ik gebruik een monitor van die omvang en met de PS4 wordt het niet mooi geschaald, en ik begreep dat de reguliere PS5 dit nog niet ondersteunt officieel.

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