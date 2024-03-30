Gerucht: games met PS5 Pro-label moeten in 4k60-resolutie kunnen draaien

Games die een ‘PS5 Pro Enhanced’-label willen meekrijgen, moeten in een 4k-resolutie kunnen draaien en dat met 60fps, in combinatie met Sony’s eigen upscalingstechniek. Dat zegt gamingjournalist Tom Henderson. Deze games zouden ook raytracing moeten bevatten.

Henderson kon naar eigen zeggen PlayStation-documentatie voor gameontwikkelaars inkijken. Daarin staan volgens de journalist enkele criteria vermeld voor games die een PS5 Pro-label willen meekrijgen. Games die op de reguliere PlayStation 5 op een vaste resolutie worden gerenderd, moeten op de PlayStation 5 Pro bijvoorbeeld op een hogere vaste resolutie kunnen draaien. Bij games met een variabele resolutie wordt er gevraagd om het plafond van de maximale resolutie ook te verhogen. Het is niet duidelijk of er in beide gevallen naar een specifieke resolutie wordt gestreefd. Bij games die op de PlayStation 5 een vaste framerate behalen, zou die framerate naar verluidt ook omhoog moeten.

Sony heeft deze vereisten niet officieel bevestigd. Het Japanse bedrijf heeft ook nog niet aangegeven dat het daadwerkelijk aan een PlayStation 5 Pro werkt. Tom Henderson bevestigde eerder deze maand geruchten over de vermeende PlayStation 5 Pro. Deze console zou eind 2024 op de markt komen. De gpu van de spelconsole zou 33,5 teraflops aan rekenkracht meekrijgen en twee- tot driemaal sneller zijn in raytracingtaken dan de gpu van de reguliere PlayStation 5. De renderprestaties van de PS5 Pro zouden in sommige gevallen 45 procent hoger liggen dan de PS5.

Sony zou ook werken aan zijn eigen upscalingtechnologie: PlayStation Spectral Super Resolution. Deze upscalingtechnologie zou aanvankelijk enkel 4k-resolutie ondersteunen, maar op een later moment zou daar ook ondersteuning voor 8k-resolutie bij komen. Het ramgeheugen van de PlayStation 5 Pro zou 28 procent sneller zijn dan dat van de PlayStation 5. De cpu van de Pro-console zou ongeveer tien procent sneller zijn. Tom Henderson is een bekende insider in de gamesector, die in het verleden ook correcte informatie over Sony heeft gedeeld.