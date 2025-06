CNBC: Sony wil PlayStation 5 Pro in tweede helft van 2024 uitbrengen

Sony zou in de loop van dit jaar de PlayStation 5 Pro op de markt willen brengen. Dat beweert CNBC op basis van informatie van de Japanse gameanalist Kantan Games. Geruchten wijzen al een tijdje op het najaar van 2024 als potentiële releaseperiode.

Volgens Serkan Toto, ceo van Kantan Games, lijkt er 'een brede consensus te zijn' in de game-industrie dat Sony de console in de tweede helft van 2024 wil introduceren. Met de Pro-versie wil de Japanse fabrikant naar verluidt de verkoopcijfers van de PS5 terug opkrikken. Onder meer de aankomende release van GTA VI zal veel interesse opwekken in de krachtigere console, aldus Toto.

Eerder deze maand heeft het bedrijf bekendgemaakt dat er recent minder toestellen zijn verkocht dan verwacht. Waar aanvankelijk een verkoopcijfer van 25 miljoen consoles werd voorspeld voor het boekjaar van 2023, geeft Sony nu aan dat er naar verwachting 21 miljoen stuks zullen worden verkocht. Het bedrijf zei eerder al dat de PS5 in de 'latere fase van zijn levenscyclus zit'.