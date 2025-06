Sony zegt dit boekjaar minder PS5-consoles te leveren dan werd verwacht

Sony gaat dit boekjaar minder PS5-consoles leveren dan werd verwacht. Het bedrijf had in eerste instantie de doelstelling om 25 miljoen consoles te leveren in dit boekjaar, dat op 31 maart eindigt. Dat wordt verlaagd naar 21 miljoen. Ook komend jaar verwacht Sony minder PS5's te leveren.

Sony leverde in het derde kwartaal van boekjaar 2023 ongeveer 8,2 miljoen PlayStation 5-consoles, terwijl het in dezelfde periode van een jaar eerder 7,1 miljoen exemplaren leverde. Dit was echter een miljoen minder dan Sony had verwacht, schrijft ook persbureau Reuters. Dat is ondanks de release van Spider-Man 2 in oktober en de release van een nieuw PS5-model met dunner ontwerp en meer opslag in november.

Het bedrijf verlaagt de verwachting voor het hele boekjaar met vier miljoen consoles vanwege tegenvallende verkopen rond de feestdagen. Het bedrijf zegt dat de PS5-console in de 'latere fase van zijn levenscyclus' zit. Het bedrijf gaat daarom meer nadruk leggen op winstgevendheid en minder nadruk op totale verkoopaantallen. Het bedrijf verwacht komend jaar daarom ook minder hardware te leveren. Het bedrijf voegt daaraan toe dat er dit jaar geen plannen heeft om volgend boekjaar 'nieuwe grote titels' in bestaande franchises uit te brengen.

De PlayStation 5 kwam eind 2020 op de markt, waarmee de console zijn vierde verjaardag nadert. Sony heeft tot op heden 54,8 miljoen PS5-consoles geleverd. Volgens geruchten komt de consolefabrikant later dit jaar met een PS5 Pro met krachtigere hardware.