PlayStation 5-bèta-update verbetert audio uit DualSense-controller

Sony test een nieuwe bèta-update voor de PlayStation 5. Volgens de fabrikant verbetert die onder andere het geluid van de luidsprekers en microfoon in de DualSense-controller. Ook voegt de update nieuwe features toe voor de Share Screen-functie van de PS5.

De bèta wordt momenteel getest door een aantal uitgenodigde gebruikers in 'een select aantal landen', meldt Sony in een blogpost. Volgens de consolemaker verhoogt de update onder meer het maximale volume van de DualSense- en DualSense Edge-luidsprekers. Daarbij wordt ook de ruisonderdrukking van de microfoons verbeterd, waardoor die beter bruikbaar moeten zijn voor voicechat.

Daarnaast voegt de update 'interacties' toe aan de Share Screen-functie, waarmee gebruikers gameplay kunnen livestreamen naar vrienden. Met de nieuwe functie kunnen kijkers een soort cursor op het scherm van de host plaatsen om bijvoorbeeld objecten of gebieden aan te wijzen voor de speler. Kijkers kunnen ook emojireacties op het scherm van de host tonen. De host kan deze functie uitschakelen in de Share Screen-instellingen, hoewel deze standaard ingeschakeld is.

Verder wordt het mogelijk om de helderheid van de leds op de voorkant van de console aan te passen. Die functie is te vinden in de systeeminstellingen, onder 'Beep and Light'. Het is nog niet bekend wanneer de functies beschikbaar komen voor alle gebruikers.