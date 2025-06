Sony start verkoop vernieuwde PlayStation 5 met dunner ontwerp en losse drive

Sony heeft de vernieuwde PlayStation 5-consoles met een dunner ontwerp in de Benelux beschikbaar gesteld. De kleinere PS5 met verwijderbare diskdrive kost 550 euro, terwijl de digitale variant zonder diskdrive 450 euro kost. Het is niet duidelijk wat de levertijd van de consoles is.

De vernieuwde PlayStation 5 en PlayStation 5 Digital Edition verschillen wat de interne specificaties betreft weinig van de respectievelijke voorgangers, maar zijn een stukje kleiner. Sony sprak eerder over een volumereductie van 30 procent, waarbij de Disk Edition en Digital Edition uit de nieuwe serie 18 en 24 procent minder wegen. Dit gaat gepaard met een vernieuwd ontwerp.

De verdere specs zijn grotendeels identiek, afgezien van de 1TB-ssd in de kleinere versies vergeleken met de oudere varianten met 825GB opslagruimte. Verder is de diskdrive van de Disk Edition voortaan te vervangen of verwijderen. Ook de Digital Edition is van een losse diskdrive te voorzien. De diskdrive is tevens nu beschikbaar voor 120 euro.

Sony bracht de vernieuwde PlayStation 5-consoles eerder in de Verenigde Staten uit. Het gaat dan om consoles die onder de 'modelgroep slim' vallen, maar niet officieel als 'Slim' geadverteerd worden. De huidige voorraad reguliere PlayStation 5-consoles met de grotere omvang en een eventuele vaste diskdrive worden nog verkocht, maar de vernieuwde varianten moeten deze producten op den duur vervangen.

De consoles zijn nu in de Nederlandstalige webshop van Sony verkrijgbaar, maar de fabrikant vermeldt geen levertijd of releasedatum. Een Nederlandse gamewinkelketen zegt tegen Tweakers dat de console al vanaf vandaag beschikbaar is, zowel fysiek als via de webshop. Enkele andere grote webshops en elektronicaketens hebben de verkoop van de vernieuwde consoles ook al gestart.

Update, 11.15 uur: Informatie over huidige beschikbaarheid is geüpdatet nu meer webwinkels de productpagina hebben aangepast.