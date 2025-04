Sony toont eerste gekleurde zijpanelen voor PlayStation 5 'Slim'

Sony heeft de eerste gekleurde zijpanelen getoond voor de nieuwe, dunnere PlayStation 5-console. Het bedrijf toont zijpanelen in het grijs, rood en blauw. Ze moeten binnenkort verschijnen, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Sony demonstreert de faceplates op de showvloer van de CES-beurs in Las Vegas. Het Japanse bedrijf toont drie verschillende kleuren: Volcanic Red, Cobalt Blue en Sterling Silver. Alle drie de varianten hebben een metallic afwerking. Sony introduceerde eerder al DualSense-controllers met dezelfde kleuren, naast zijpanelen voor de originele PS5.

Het is nog niet bekend wanneer de zijpanelen voor de dunnere console precies uitkomen. Volgens The Verge gebeurt dat echter 'binnenkort'. Dat techmedium noemt ook een adviesprijs vanaf 55 dollar, net als de huidige consolepanelen voor het launchmodel van de PS5. Die huidige panelen kosten in Europa 55 euro, hoewel de panelen met metallic afwerking vijf euro duurder zijn.