Dbrand start verkoop zwarte PS5-panelen en roept Sony op om het aan te klagen

De maker van smartphonehoesjes en andere accessoires Dbrand start de verkoop van Darkplates, matzwarte zijpanelen voor de PlayStation 5. De fabrikant roept Sony op zijn website actief op om een rechtszaak tegen hem te beginnen.

Dbrand verkoopt een setje zwarte panelen voor de PlayStation 5 voor 49 dollar, omgerekend en met btw 49 euro. Het bedrijf verkoopt voorraden in 'golven'. De hoeveelheid geproduceerde panelen lijkt erg beperkt, want de panelen die in februari, maart en april geleverd kunnen worden, zijn al uitverkocht. Alleen de verkoop van mei loopt nog. Voorlopig gaat het om een gelimiteerde oplage voor de console met schijflade; een variant voor de digitale PS5 volgt.

In aanvulling op de zijpanelen verkoopt het bedrijf een middensegment om de PlayStation 5 een alternatief aanzien te geven. In combinatie met de Darkplates komt de prijs daarmee op 61 dollar. De aanprijzing van de accessoires zit vol venijnige steken naar Sony. "We hebben Sony's monumentale prestatie in slecht ontwerp genomen en dit matzwart gemaakt."

Aan de binnenkant van de zijpanelen heeft het bedrijf een patroon van kleine logootjes verwerkt, met de opmerking dat deze juridisch genoeg afwijken van de klassieke vormen van PlayStation-knoppen. De productpagina is verder voorzien van de oproep 'Go ahead, sue us'.

Daarmee verwijst het bedrijf naar juridische druk van Sony aan het adres van accessoiremaker CustomizeMyPlates vorig jaar. Dat bedrijf verkocht ook panelen voor de PS5, maar stopte daarmee toen Sony met een rechtszaak dreigde. Eerder dit jaar hervatte CMP de verkoop, met een gelimiteerde oplage.