Sony brengt in 2022 gekleurde PlayStation 5-zijpanelen uit

Sony gaat gekleurde zijpanelen voor de PlayStation 5 uitbrengen. Volgend jaar verschijnt de eerste lading, in de kleuren zwart, rood, roze, paars en blauw. Hiervoor verkocht Sony enkel witte faceplates. Wel zijn er al langer meerdere onofficiële gekleurde panelen te koop.

De zwarte en rode zijpanelen worden vanaf januari 2022 verkocht. De resterende drie kleuren moeten ergens in de eerste helft van 2022 verschijnen. Uit de lijst deelnemende landen die het bedrijf opnoemt, blijkt dat de panelen in eerste instantie niet in Nederland en België verkrijgbaar zullen zijn. Wel zegt Sony dat de zijpanelen 'in de loop van het jaar' in meer landen beschikbaar moeten komen. Hoeveel de panelen gaan kosten, is niet bekendgemaakt. De zijpanelen komen beschikbaar voor zowel de diskloze Digital Edition, als voor de normale versie van de console.

In het verleden heeft Sony al meerdere makers van onofficiële zijpanelen gesommeerd te stoppen. Ten tijde van de release van de PlayStation 5 dreigde Sony het bedrijf CMP Shells voor de rechter te slepen, omdat het zonder toestemming faceplates voor de console verkocht. Het bedrijf DBrand kondigde dit jaar aan 'tijdelijk' te stoppen met het maken van zijpanelen na een soortgelijke cease and desist-brief van Sony. CMP Shells is inmiddels onder de naam Trezn weer actief en ook DBrand verkoopt nog steeds PS5-panelen, al heeft het bedrijf het ontwerp wel aangepast. Vorige maand heeft Sony het ontwerp van de PS5-panelen gepatenteerd.

In januari komen er ook nieuwe DualSense-kleuren beschikbaar. De controllers zijn eerder al in het zwart en rood uitgebracht, en daar komen nu roze, paars en blauw bij.