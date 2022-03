CyberBunker-verdachte krijgt celstraf in Duitsland in 'bulletproof hosting'-zaak

In de omvangrijke CyberBunker-zaak over bulletproof hosting heeft een rechtbank in het Duitse Trier gevangenisstraffen opgelegd. Het gaat om een datacenter met een Nederlander als hoofdverdachte waarbij het draait om het hosten van illegale marktplaatsen.

Deze Nederlander heeft volgens Tagesschau een celstraf van vijf jaar en negen maanden gekregen. Zes andere verdachten hebben verschillende celstraffen gekregen, variërend van twee jaar en vier maanden tot vier jaar en drie maanden. De achtste en laatste verdachte kreeg een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Volgens de rechters vormen de verdachten een criminele organisatie.

Volgens de aanklacht waren onder meer inmiddels gesloten darknetmarktplaatsen klant bij de veroordeelden, waaronder het in 2019 gesloten Wall Street Market. CyberBunker zou deze illegale marktplaats tussen 2016 en 2019 hebben gehost. Ook zou het bedrijf plaats hebben geboden aan andere illegale marktplaatsen, zoals een drugsmarktplaats.

Het gaat hier om een omvangrijke rechtszaak over bulletproof hosting. Herman-Johan X begon eerder in het Zeeuwse Goes en later in het Duitse Traben-Trarbach een CyberBunker-vestiging. Bulletproof hosting betekent dat een hostingbedrijf aan potentiële klanten laat weten dat ze met de servers eigenlijk mogen doen wat ze willen en verzoeken om ze offline te halen en andere eisen van autoriteiten niet zullen worden opgevolgd. Tweakers heeft een uitgebreider achtergrondartikel gepubliceerd over deze zaak.