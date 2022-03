Poolse toezichthouder gaat privacybeleid Apple onderzoeken

De Poolse mededingingsautoriteit UOKiK gaat een onderzoek starten naar Apples iOS-privacybeleid. Volgens de waakhond zijn de nieuwe privacyregels mogelijk in strijd met de mededingingsregels in het land.

In april bracht Apple nieuwe privacyregels uit voor iOS die adverteerders zouden beperken om online activiteit van iPhone-gebruikers te tracken. Gebruikers kunnen hiermee zelf kiezen welke bedrijven persoonlijke data mogen verzamelen. Via de instellingen is het ook mogelijk om tracking standaard uit te schakelen.

Volgens de Poolse mededingingsautoriteit zorgen die regels ervoor dat derde partijen moeilijker persoonlijke data kunnen verzamelen om gepersonaliseerde advertenties te kunnen versturen, zo schrijft Reuters. Apple kan dat nog wel, dus onderzoekt UOKiK de mogelijkheid of Apple hiermee de concurrentie in de gepersonaliseerde-advertentiemarkt wil uitschakelen om eigen diensten beter te kunnen verkopen. Als dat het geval blijkt te zijn, is er volgens de waakhond sprake van misbruik van een machtspositie.

De Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, heeft Apple eerder ook al gewaarschuwd voor het weren van concurrentie onder de mom van 'privacy'. Vestager verwees hierbij niet enkel naar de gepersonaliseerde advertenties, maar ook naar het feit dat iOS-gebruikers geen apps kunnen installeren van buiten de App Store. Apple heeft toentertijd niet gereageerd op de waarschuwing.