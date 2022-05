Apple brengt iOS 15.2-bèta uit met App Privacy Report

Apple heeft de eerste bèta van iOS 15.2 uitgebracht. Deze testversie voegt onder andere het App Privacy Report toe. Dat is een overzicht waarin bijvoorbeeld wordt weergegeven welke apps welke gegevens verzamelen.

Apple kondigde zijn App Privacy Report voor iOS eerder dit jaar al aan en maakt dit nu dus beschikbaar in iOS 15.2. Het bedrijf meldde destijds dat het overzicht laat zien welke toestemmingen apps hebben en hoe vaak ze daarvan gebruik hebben gemaakt. De functie kan bijvoorbeeld tonen hoe vaak een bepaalde app toegang heeft gevraagd tot de locatiegegevens, camera, microfoon, contacten en foto's van gebruikers.

Het privacyoverzicht toont ook met welke domeinnamen een app contact maakt en hoe vaak dat precies gebeurt. Gegevens over dataverzameling blijven zeven dagen in het privacyoverzicht staan. Gebruikers kunnen het App Privacy Report in de iOS-instellingen vinden, onder 'privacy'.

IOS 15 heeft al een functie om dergelijke appactiviteiten vast te leggen, maar momenteel kunnen deze gegevens alleen geëxporteerd worden als een JSON-bestand. Met het Privacy App Report krijgt iOS een daadwerkelijke interface, waarmee de gegevens uit deze functie gemakkelijker bekeken kunnen worden.

MacRumors meldt dat de notificatiesamenvatting ook een update krijgt in iOS 15.2. Deze krijgt een ontwerp met 'kaarten' die het makkelijker moeten maken om te zien welke notificaties precies in de samenvatting staan. De Emergency SOS-functie zou ook kleine vernieuwingen meekrijgen. De countdown voor een noodoproep bedraagt nu acht seconden, waar dat voorheen drie seconden was. Dit moet voorkomen dat gebruikers een alarmnummer bellen als ze de functie per ongeluk inschakelen.