'Apple-topmannen hadden conflict over aanpak tracking gebruiker'

Apple heeft intern conflicten gehad over de mate waarin gebruikers van iOS tracking ten gunste van adverteerders kunnen uitschakelen, zo meldt The Information. Het conflict resulteerde in een middenweg tussen tracking voor advertentie-inkomsten en de privacy van gebruikers.

Enkele hooggeplaatste Apple-medewerkers, waaronder hoofd van Gebruikersprivacy Erik Neuenschwander en Software Engineering-baas Craig Federighi, zouden bezwaren hebben gehad tegen het gebrek aan privacyopties voor gebruikers van iOS wat betreft trackingdata. Anonieme betrokkenen stellen tegenover The Information dat gevreesd werd dat dergelijke opties slecht zouden zijn voor de inkomsten van adverteerders en van Apple zelf. Hoever Apple moest gaan in het uitvoeren van de keuze van de gebruiker was de aanleiding voor interne discussies.

Onder meer App Store-topman Phil Schiller en Services-senior vice president Eddy Cue zouden een algehele blokkade van het gebruik van een Identifier for Advertisers (IDFA) hebben tegengewerkt. Wanneer het gebruik van een dergelijke identificatiecode is uitgeschakeld, kunnen applicaties de specifieke gebruiker niet meer 'volgen' voor adverteerders. Dit zou advertentie-inkomsten kunnen belemmeren en gebruikers kunnen weerhouden van het vinden van nieuwe apps.

Gebruikers kunnen sinds 2016 met iOS 10 tracking met een IDFA ten gunste van adverteerders uitschakelen. De anti-trackingfunctie zou daarentegen slecht toegankelijk zijn, omdat deze nauwelijks te vinden was in de instellingen van een apparaat met iOS. Ook schrijft The Information dat er een ecosysteem ontstond rondom het alsnog verkrijgen van een IDFA.

Daarom werd besloten om de App Tracking Transparency-privacyfunctie te ontwikkelen. Een van de compromissen tussen de Apple-topmannen had te maken met de manier waarop gebruikers al dan niet alle tracking konden uitschakelen. Het sinds 2021 beschikbare opt-insysteem vereist dat gebruikers per app toestemming moeten geven voor tracking; er kwam uiteindelijk geen optie om het algehele tracken voor advertentiedoeleinden te kunnen verhinderen.

Federighi zou met zijn team 'zeer voorzichtig om eventuele protesten van toezichthouders heen hebben gemanoeuvreerd'. Er zou onder meer sterk over het woord 'tracking' nagedacht zijn. Ook de privacymelding die gebruikers krijgen bij het voor het eerst openen van een app zou met zorg ontworpen zijn.

Update, 21.05: Er is een functiebeschrijving voor de Apple-medewerker Erik Neuenschwander aan het artikel toegevoegd. De spelling van zijn naam is tevens verbeterd.