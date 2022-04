Apple staat alternatieve betaalsystemen toe bij datingapps in Nederland

Apple heeft in Nederland de eis van het ACM ingewilligd en staat alternatieve betaalmethoden toe bij datingapps op zijn App Store. Het ACM legde die eis op 24 december neer en gaf Apple twee maanden de tijd om mee te werken.

Had Apple niet meegewerkt met de uitspraak, dan kreeg het bedrijf te maken met een dwangsom van 5 miljoen euro per week, met een maximum van 50 miljoen euro. Wel gaat Apple nog in hoger beroep tegen de eis, maar die zaak moet nog voorkomen; voor nu is de eis geldig. Met een alternatief betaalsysteem hoeven de apps niet de 15 tot 30 procent commissie aan Apple te betalen; die andere systemen kosten natuurlijk ook wel geld.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt vond dat Apple 'onredelijke' voorwaarden in de App Store hanteerde, omdat datingappaanbieders geen vrije keuze hadden qua betaalsystemen voor aankopen die consumenten in de apps doen; zij mochten alleen maar Apples betaalsystemen gebruiken. Daarnaast moeten ze 99 dollar per jaar betalen om in de App Store te kunnen staan, zegt de ACM. Het ACM heeft zich ditmaal op datingapps gericht omdat daar naar hun inschatting de meeste last ervaren wordt en de meeste klachten vandaan komen.

Apple maakt de beslissing bekend op een supportpagina. Daar onderstreept het dat het van mening is dat deze wijzigingen 'de gebruikerservaring kunnen schaden en nieuwe dreigingen voor privacy en veiligheid kunnen creëren'. Verder herinnert het developers eraan dat de partijen achter de apps met een eigen betaalsysteem zelf verantwoordelijk zijn voor processen rondom restitutie, aankoopgeschiedenis, abonnementsbeheer en andere klantenservice-kwesties.

Het is niet de eerste keer dat Apple op dit gebied overstag gaat. In Zuid-Korea gaat het ook alternatieve betaalsystemen toestaan binnen iOS. Ook Duitsland, India en Rusland kijken naar Apples monopolie op het gebied van betalingen binnen zijn ecosysteem.