ACM gaat beoordelen of nieuw App Store-beleid voor datingapps aan eisen voldoet

De Autoriteit Consument en Markt gaat beoordelen of Apples nieuwe beleid voor datingapps in de App Store aan zijn eisen voldoet, zo laat de ACM weten. Apple laat ontwikkelaars van datingapps sinds 15 januari externe betaalsystemen gebruiken in hun iOS-apps in Nederland.

De ACM schrijft dat Apple onlangs aan de toezichthouder heeft gemeld dat het zijn beleid voor datingapps in de App Store heeft gewijzigd, om aan het eerdere bevel van de ACM te voldoen. De Autoriteit Consument en Markt gaat nu beoordelen of Apple voldoet aan de eisen van de toezichthouder. De ACM meldt daarbij dat het in gesprek gaat met aanbieders van datingapps. Het is niet bekend wanneer de autoriteit met een oordeel komt.

Eind vorig jaar werd Apple door de ACM verplicht om alternatieve betaalsystemen toe te staan voor datingapps in de Nederlandse App Store. Het bedrijf kreeg daar tot 15 januari de tijd voor. Apple heeft daarom afgelopen weekend wijzigingen doorgevoerd in de App Store voor gebruikers in Nederland. Daarmee staat het ontwikkelaars van datingapps toe om alternatieve betaalsystemen te gebruiken in hun apps.

Apple stelt daar echter wel enkele voorwaarden aan. Daarvoor moeten ontwikkelaars echter een aparte versie van hun app in de App Store zetten, die alleen in Nederland beschikbaar is. Het bedrijf gaf ook aan dat het commissie blijft rekenen voor transacties via betaalmethodes van derde partijen. Apple noemt echter geen details over hoe dat precies in zijn werk moet gaan. Ook het commissiepercentage dat het bedrijf daarvoor rekent is nog onbekend. Daarnaast gaat Apple in hoger beroep tegen de eis van de ACM, maar die zaak moet nog voorkomen.