Apple moet vanaf december links naar alternatieve betaalsystemen toestaan op iOS

Apple moet op 9 december beginnen met het toestaan van links naar alternatieve betaalsystemen in de App Store. Het bedrijf had in de rechtszaak van Epic gevraagd om uitstel, maar krijgt dat van de rechter niet.

Met de uitspraak moet Apple vanaf 9 december ontwikkelaars toestaan alternatieve betaalmethodes te benoemen. Op het moment mogen ontwikkelaars in hun apps niet verwijzen naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld via een website een abonnement af te sluiten. Onlangs oordeelde de rechter al dat Apple dat moest toestaan. Apple ging in beroep tegen die uitspraak. Het bedrijf vroeg aan de rechter om de verplichte wijzigingen in de App Store-regels pas in te laten gaan nadat dat beroep zou zijn afgerond. Dat kan echter nog jaren duren.

De rechter in de zaak zegt dat Apple niet goed kon aantonen waarom het uitstel wilde voor de wijzigingen. Apple zou de eerdere uitspraak te selectief interpreteren en daarmee de concurrentie beschadigen, zegt de rechter volgens Amerikaanse media. Ook zou Apple bewust om uitstel vragen zodat het lange tijd niet aan de regels zou hoeven te voldoen.

De uitspraak komt in de langslepende rechtszaak die Epic Games tegen Apple aanspande. De game-ontwikkelaar eist dat Apple alternatieve betaalmethodes en appwinkels toestaat op iOS. Daarmee zouden ontwikkelaars de verplichte commissie voor in-app-aankopen kunnen omzeilen. Eerder ging Epic zelf al in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die gaf Apple namelijk op de meeste vlakken gelijk, en concludeerde dat het bedrijf geen monopoliepositie heeft en daarom geen alternatieve appwinkels hoeft te steunen.