Apple werkt aan iOS-update die schermreparatie op iPhone 13 toch mogelijk maakt

Apple gaat ervoor zorgen dat telefoonschermen van de iPhone 13 toch kunnen worden vervangen zonder dat Face ID stukgaat. Het bedrijf doet dat met een software-update, al zullen reparaties waarschijnlijk moeilijk blijven.

Apple voert de verandering in een toekomstige update van iOS door, zegt het bedrijf tegen The Verge. Het bedrijf zegt niet in welke iOS-versie dat gebeurt en wanneer die uit komt. Met de update draait Apple beleid terug dat het met de iPhone 13 introduceerde. Reparateurs zoals Phone Repair Guru ontdekten dat het niet mogelijk was het scherm van de iPhone 13 te vervangen door een ander iPhone-scherm zonder dat Face ID stukging. Na het wisselen was het niet meer mogelijk de telefoon met het gezicht te ontgrendelen, omdat de schermmodule lijkt te zijn gekoppeld aan het unieke apparaat. Testers van iFixit ontdekten dat probleem ook. De site concludeerde dat het probleem alleen kon worden opgelost met een software-update.

Apple zegt tegen The Verge alleen dat het zo'n software-update uitbrengt. Nu moeten reparateurs naast het scherm ook de microcontroller in de schermmodule vervangen. Dat laatste lijkt erg specialistisch en ingewikkeld werk waar ook speciaal gereedschap voor nodig is. In de praktijk zijn er dan ook weinig onafhankelijke reparateurs die een scherm kunnen vervangen op de iPhone 13.

Update: in het stuk stond aanvankelijk dat het ook na de software-update nodig was de microcontroller te vervangen, maar de software maakt dat juist overbodig. Dat is aangepast.