IFixit: Face ID blijft onder iOS 15.2 werken na schermvervanging Apple iPhone 13

Face ID blijft functioneren als gebruikers het scherm van hun iPhone 13 vervangen of laten vervangen, bevestigt iFixit. Dat gebeurt vanaf iOS 15.2. Het is nog steeds onduidelijk of Apple bewust Face ID uitschakelde bij een schermvervanging onder in iPhones.

Daardoor raadt iFixit gebruikers weer aan om een defect scherm te vervangen of te laten vervangen, meldt de reparatiesite. De reparatiescore die de site geeft gaat ook omhoog van een 5 uit 10 naar een 6 uit 10 om die reden. Die score kan nog hoger uitvallen als Apple onderdelen, tools en handleidingen beschikbaar maakt voor de iPhone 13, zoals het eerder beloofde.

De site merkt wel op dat Apple altijd logt als een gebruiker onderdelen vervangt of laat vervangen. Dat is vanaf iOS 15.2 zichtbaar in het instellingenmenu van de telefoon. Dat is voor het eerst. Aan de achterkant houdt Apple die data al veel langer bij in zijn GSX-systeem voor reparateurs, meldde Tweakers eerder.

Na de release van de iPhone 13 bleek dat authenticatie via gezichtsherkenningsfunctie Face ID niet langer mogelijk was na vervanging van het scherm. Apple bevestigde het probleem, zonder te zeggen of het ging om een bug, verandering in beleid of experiment. De stap had het niet-officiële reparateurs moeilijker gemaakt om schermreparaties uit te voeren, omdat veel mensen hechten aan de Face ID-functie. Er was bovendien geen technische noodzaak voor om Face ID te blokkeren.

