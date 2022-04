Apple patcht HomeKit-bug die iOS-apparaten onbruikbaar kan maken

Apple heeft een HomeKit-bug die iOS-apparaten onbruikbaar kan maken gepatcht. Het bedrijf dicht dat lek in iOS- en iPadOS-versie 15.2.1. Vorige week deelde een securityonderzoeker voor het eerst details over de bug, nadat Apple de bug niet tijdig opgelost zou hebben.

Apple bracht iOS 15.2.1 en iPadOS 15.2.1 op woensdag uit. De update lijkt vooral bugfixes te bevatten. De fabrikant meldt onder andere dat het de eerdergenoemde HomeKit-bug heeft opgelost. Via die bug konden mensen een denial-of-service veroorzaken op iOS-apparaten. De bug heeft de code CVE-2022-22588 gekregen. Apple heeft het probleem naar eigen zeggen opgelost door een resource exhaustion-probleem aan te pakken via een 'verbeterde inputvalidatie'.

Details over de bug, die de naam Doorlock droeg, werden vorige week gedeeld door securityonderzoeker Trevor Spiniolas. Gebruikers konden HomeKit-apparaten een erg lange naam geven, van ongeveer 500.000 tekens. IOS-apparaten die vervolgens verbinding maakten met dat apparaat reageerden niet meer, ook niet nadat deze opnieuw werden opgestart.

Spiniolas heeft naar eigen zeggen in augustus al melding gemaakt van de bug. Apple heeft volgens de securityonderzoeker te traag gereageerd op zijn aanvankelijke melding. De onderzoeker deelde vorige week e-mails met The Verge, waarin een Apple-medewerker de bug erkende en Spiniolas verzocht om tot begin 2022 geen details over Doorlock te publiceren. Het bedrijf zou aanvankelijk gemeld hebben dat het probleem 'voor 2022' opgelost zou worden, maar stelde dit later uit tot 'begin 2022'. Inmiddels is de bug dus verholpen. Apple krijgt al langer kritiek vanwege zijn bugbountyprogramma en Tweakers schreef daar vorig jaar al een artikel over.

Verder meldt Apple in de changelogs dat de update een probleem oplost waarmee berichten die via een iCloud-link zijn verzonden niet worden geladen. IOS 15.2.1 patcht ook een bug waardoor bepaalde CarPlay-apps niet reageren op inputs. Gebruikers kunnen de update opvragen en installeren in de instellingen van iOS of iPadOS, onder 'algemeen'.