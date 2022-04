Canonical plaatst instructies voor draaien Ubuntu Desktop op Raspberry Pi 4 2GB

Canonical plaatst instructies voor het installeren van Ubuntu Desktop op een Raspberry Pi 4 met 2GB geheugen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van zswap. Voorheen raadde Canonical gebruikers aan om Ubuntu te draaien op een Raspberry Pi 4 met 4GB of 8GB geheugen.

Canonical laat in een blogpost weten dat het vanaf Ubuntu 22.04, dat op de planning staat voor april, zijn OS standaard bruikbaar wil maken op de Raspberry Pi 4 2GB, hoewel dit door enkele instellingen in te schakelen al mogelijk is met huidige Ubuntu-versies. Het bedrijf meldt dat het gebruikmaakt van zswap, een soort compressietool.

Ubuntu gebruikt, net als veel andere Linux-distributies, swapfiles. Daarmee worden bestanden die niet in het ram passen opgeslagen op een opslagsysteem, zoals de microSD-kaart van een Raspberry Pi. Met zswap worden bestanden die naar de swapfile worden verplaatst eerst gecomprimeerd. Daarna wordt bekeken of het bestand nog steeds verplaatst moet worden naar de swapfile, of dat het na compressie klein genoeg is om toch in het ram te blijven. Dat moet voor betere prestaties zorgen op systemen met weinig geheugen.

Zswap wordt dus standaard toegevoegd aan Ubuntu 22.04, maar Canonical plaatst in zijn blogpost ook installatie-instructies waarmee gebruikers de functie kunnen inschakelen voor huidige Ubuntu-releases. Gebruikers hoeven hiervoor enkel een commando te typen in de terminal en vervolgens hun systeem te herstarten, waarna zswap zou moeten werken. Vervolgens kunnen gebruikers z3fold en lz4 aanzetten om de functie verder uit te breiden, wat voor betere prestaties moet zorgen op een Raspberry Pi 4 2GB. Ook daarvoor biedt Canonical instructies en ook die optimalisaties worden standaard aangezet in Ubuntu 22.04.