Raspberry Pi-gebruikers kunnen besturingssysteem installeren vanuit bootloader

De Raspberry Pi Foundation heeft een bètaversie uitgebracht van een bootloader met een functie om de minicomputers direct met het internet te verbinden. Zo kunnen gebruikers op het singleboard een besturingssysteem downloaden en installeren.

De stichting vraagt gebruikers om de nieuwe functie te bètatesten. Daarvoor kunnen gebruikers een nieuwe versie van de bootloader installeren. Die bevat een functie genaamd Network Install. Gebruikers kunnen daarmee de imager die de stichting aanbiedt, downloaden en installeren. Normaal gesproken kan deze imager worden gebruikt om op een andere pc een besturingssysteem naar een SD-kaart te schrijven. Met de nieuwe functie kan de gebruiker via internet een image ophalen en direct vanaf de Raspberry Pi op de kaart zetten.

Volgens de Raspberry Pi Foundation is de nieuwe functie een belangrijke oplossing voor gebruikers die geen andere computer hebben of bij de hand hebben. Gebruikers moeten nu nog een besturingssysteem op een SD-kaart zetten op een aparte pc met eigen software.

Alleen gebruikers met een Raspberry Pi 4 of een Pi 400 kunnen meedoen aan de bèta. Ook moeten gebruikers daarvoor een toetsenbord en ethernet hebben aangesloten. De functie werkt niet met wifi. Daarnaast moeten gebruikers alle andere bootmedia uit hun Pi halen, zoals USB-sticks. Bètatesters die de optionele bootloader uitproberen, moeten er rekening mee houden dat alle data op de kaart verdwijnt, waarschuwen de makers. In het installatiemenu kunnen gebruikers kiezen uit het standaard Raspberry Pi OS, maar ook uit andere besturingssystemen als Kodi, Home Assistant of Ubuntu. Het is in het menu ook mogelijk om andere acties uit te voeren, zoals de kaart opnieuw formatteren.