Nieuwe versie van Raspberry Pi OS op basis van Debian 12 verschijnt

De nieuwe versie van Raspberry Pi OS is officieel uitgekomen. De nieuwe versie van het besturingssysteem is gebaseerd op Debian 12 'Bookworm'. Het besturingssysteem werkt op alle bestaande Raspberry Pi-modellen.

De nieuwe Raspberry Pi OS is vanaf nu te downloaden als 32bit- en 64bit-versies. Het bedrijf deelt details over de nieuwe update in een blogpost. Gebruikers kunnen de nieuwe versie alleen installeren via een volledig nieuwe installatie, bijvoorbeeld door een SD-kaart met het OS te maken met de Raspberry Pi Imager.

De grootste wijziging is dat de Raspberry Pi 4 en 5 met de nieuwe versie standaard de modernere Wayland-displayengine gebruiken. De voorgaande versie, die was gebaseerd op Debian 11, gebruikte standaard nog X11, dat inmiddels decennia oud is en volgens de ontwikkelaars beperkingen heeft op moderne pc's. Oudere Raspberry Pi-modellen blijven nog wel X11 gebruiken; de ontwikkelaars werken nog aan het optimaliseren van Wayland voor die oudere singleboardcomputers. Op termijn stappen ook de voorgaande Raspberry Pi's over op Wayland, bevestigt de fabrikant.

Verder krijgt de nieuwe Raspberry Pi OS-release een vernieuwd audiosysteem. Het OS stapt over op PipeWire, waar het voorheen PulseAudio had. Eerstgenoemde heeft soortgelijke features, maar heeft 'betere ondersteuning voor audio bij video'. Er moet minder latency zijn en werkt beter via bluetooth, zo stelt het bedrijf. Ook krijgt Raspberry Pi OS een nieuwe netwerkmanager en wordt de Firefox-webbrowser voor het eerst officieel ondersteund.