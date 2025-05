Cloudgamingplatform Shadow waarschuwt klanten voor datalek

Shadow, een cloudgamingplatform, heeft zijn klanten gewaarschuwd voor een datalek. Dat doet het platform in een e-mail aan gebruikers. Volgens het bedrijf zijn er onder meer namen, e-mailadressen en factuuradressen buitgemaakt.

De e-mail van Shadow

Shadow maakt het datalek bekend via een e-mail, die door verschillende lezers is doorgestuurd naar Tweakers en ook is in te zien op Reddit. Het bedrijf meldt in zijn bericht dat het slachtoffer is geworden van socialengineering. Een medewerker zou op Discord zijn aangedrongen om malware te installeren onder het mom van een Steam-game. De aanvaller wist vervolgens een gestolen cookie te gebruiken om de managementinterface van een van Shadows SaaS -leveranciers te benaderen. Daarmee kon de hacker bepaalde klantgegevens inzien.

Volgens Shadow betreft het een datalek van volledige namen, e-mailadressen, geboortedata, factuuradressen en de vervaldata van creditcards. Er zijn geen wachtwoorden of 'gevoelige bankgegevens' gestolen, zo zegt het platform. Het bedrijf waarschuwt zijn klanten wel voor phishingpogingen op hun e-mailadressen en raadt gebruikers aan om tweetrapsauthenticatie aan te zetten.

Het platform claimt dat het 'de nodige stappen heeft ondernomen' om zijn systemen te beveiligen en 'de nodige voorzorgmaatregelen heeft genomen om toekomstige incidenten te voorkomen'. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen ook zijn beveiligingsprotocollen bij zijn SaaS-providers aangescherpt en zijn interne systemen geüpgraded om overgenomen workstations onschadelijk te maken.

Shadow is een cloudgamingplatform waarmee gebruikers via de cloud een game-pc kunnen huren. Daar kunnen ze vervolgens zelf eigen games op installeren en spelen. Het bedrijf heeft, los van zijn e-mail aan klanten, nog niet openbaar gereageerd op het datalek.