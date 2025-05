Cybersecurityonderzoekers ontdekken dataset met 26 miljard uitgelekte records

Cybersecurityonderzoeker Bob Dyachenko en Cybernews hebben een dataset ontdekt met daarin 26 miljard uitgelekte records. De database is opgebouwd uit gegevens van meerdere cyberinbreuken en bestaat niet alleen uit onlangs gestolen gegevens.

Cybernews meldt dat het gros van de gestolen data afkomstig is van de Chinese techgigant Tencent. Het gaat hierbij om 1,5 miljard records. Bij het Chinese sociale medium Weibo gaat het om ruim 500 miljoen records en bij het sociale medium MySpace om 360 miljoen. Deze bedrijven worden gevolgd door het sociale medium X, met 281 miljoen records. Het bedrijf stond voorheen bekend als Twitter.

Andere bekende bedrijven in de lijst zijn NetEase, Deezer, LinkedIn, Zynga, Adobe, MyFitnessPal, Canva, JD.com en Badoo. Daarnaast bevat de uitgelekte database ook gegevens van overheidsorganisaties uit onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Turkije. De volledige lijst met websites uit de ontdekte dataset is in te zien op de site van Cybernews.

In totaal gaat het om ruim 12TB aan data, waaronder wachtwoorden en gebruikersnamen. Volgens Cybernews heeft de uitgelekte dataset een omvang van 'niet eerder geziene proporties'. Ter vergelijking: de site rapporteerde in 2021 over een comb, oftewel een combination of many breaches, met daarin 3,2 miljard records. Cybernews sprak toen over 'de grootste inbreuk aller tijden'.