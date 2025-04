Vervoerder Arriva waarschuwt klanten voor datalek via contactformulier

Vervoersbedrijf Arriva waarschuwt 195.000 klanten voor een mogelijk datalek. Daarbij zijn namen, e-mailadressen, telefoonnummers en geboortedatums naar buiten gekomen die eerder via het contactformulier op de website zijn gestolen. Arriva zegt nog verder onderzoek te doen.

Arriva waarschuwt voor het datalek op zijn website en in een e-mail die klanten hebben ontvangen, die inmiddels ook meerdere tweakers hebben ontvangen. De vervoersmaatschappij, die met name in het noorden en oosten van het land bus- en treinverbindingen heeft, bevestigt het datalek aan Tweakers en zegt dat er zo'n 195.000 klanten zijn getroffen door het datalek. "Het gaat dan specifiek om een datalek via ons contactformulier op de website", schrijft de vervoerder.

"Wij hebben onlangs geconstateerd dat uw gegevens mogelijk inzichtelijk zijn geweest voor onbevoegden via ons contactformulier", schrijft Arriva, zonder daar verder details over te geven. "De kans dat iemand uw gegevens heeft ingezien is klein, maar wij willen u er graag wel op attenderen. Na onderzoek van zowel interne als externe experts blijkt dat het gaat om een datalek van e-mailadressen, namen, telefoonnummers en geboortedatums."

Arriva zegt het contactformulier inmiddels offline te hebben gehaald en nog verder onderzoek te doen naar het datalek en de beveiliging. Het bedrijf zegt dat er geen wachtwoorden, adressen en bankgegevens zijn gelekt. Opvallend is dat Arriva uitsluit dat er andere datalekken hebben plaatsgevonden. "De overige contactformulieren op onze website hebben we ook onderzocht; daarbij is geen sprake van een datalek", schrijft het bedrijf. Arriva waarschuwt reizigers daarnaast voor potentiële phishingaanvallen.