Have I Been Pwned biedt abonnement om domeinen te monitoren op datalekken

Have I Been Pwned komt met een abonnementensysteem waarmee grote bedrijven kunnen controleren of e-maildomeinen bij een datalek betrokken zijn geweest. Er blijft een gratis variant beschikbaar waarbij maximaal tien gecompromitteerde e-mailadressen zijn toegestaan.

Tot dusver was het opzoeken van een mailadres in de database van twaalf miljard records volledig gratis, ook voor partijen die een heel domein wilden checken. HIBP-oprichter Troy Hunt schrijft daarentegen dat specifiek domeinzoekopdrachten zeer duur zijn. Daarom wil hij dat bedrijven voortaan gaan betalen voor bulkzoekopdrachten.

Domeinen waarvan tot tien e-mailadressen 'gepwned' zijn, kunnen nog steeds gratis van de service gebruikmaken. Dat zou om 60 procent van alle domeinen binnen de HIBP-database gaan. De overige 40 procent, verdeeld over categorieën van ieder 10 procent van alle domeinen, moeten volgens het nieuwe abonnementensysteem grofweg 4, 17, 29 of 115 dollar per maand betalen voor de vermelding van een bepaald aantal uitgelekte e-mailadressen per maand, afhankelijk van het abonnement.

Op de vernieuwde domeinzoekpagina staat dat klanten eerst moeten bewijzen dat ze een opgegeven domein beheren, waarna ze toegang krijgen tot een speciaal dashboard. Hier kunnen ze de aangeboden gegevens inzien. Klanten krijgen een e-mailnotificatie als nieuwe e-mailadressen binnen het opgegeven domein in een nieuwe database voorkomen. HIBP biedt klanten ook een domeinzoek-api aan, die iets anders werkt dan de openbare api voor reguliere e-mailadressen.

In de gebruikersvoorwaarden zegt HIBP dat er een speciale regeling is voor wat het 'domain creep' noemt. Klanten hebben in principe recht op de vermelding van een beperkt aantal 'breached adresses'. Als er nieuwe e-mailadressen in datalekken verschijnen en dit eigenlijk buiten het huidige abonnement zou vallen, hebben klanten tot de volgende facturatiedatum om het abonnement te upgraden.

Abonnement Maximum aantal uitgelekte e-mailadressen Prijs per maand* Pwned 0 Tot 10 Gratis Pwned 1 Tot 25 $ 3,95 Pwned 2 Tot 100 $ 16,95 Pwned 3 Tot 500 $ 28,50 Pwned 4 Onbeperkt $ 115,-

*Vooralsnog zijn geen europrijzen bekendgemaakt.