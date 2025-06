Nieuw-Zeelandse marktwaakhond staat Microsofts overname Activision Blizzard toe

De Nieuw-Zeelandse markttoezichthouder Commerce Commission heeft de overname van Activision Blizzard door Microsoft officieel goedgekeurd. De overname zou 'waarschijnlijk de concurrentiemogelijkheden niet substantieel verminderen'.

De toezichthouder heeft naar eigen zeggen onderzocht of een overname van Activision Blizzard door Microsoft een probleem zou zijn voor concurrenten wat de release van games van eerstgenoemde betreft. De Commerce Commission concludeert dat games van Acitivison, in het bijzonder Call of Duty, erg populair zijn in de eilandengroep. Toch is het volgens de instantie niet essentieel dat een partij toegang heeft tot deze games om te kunnen concurreren met Microsoft. In principe is de goedkeuring onvoorwaardelijk, in tegenstelling tot wat enkele andere toezichthouders concludeerden.

Microsoft-topman Brad Smith zegt dat 41 landen ondertussen toestemming hebben gegeven voor de overname. Twee belangrijke mededingingsautoriteiten hebben dat nog niet gedaan: de Amerikaanse FTC en de Britse CMA. Eerstgenoemde organisatie verloor onlangs een rechtszaak om de overname tijdelijk te verbieden. De CMA blokkeerde de overname in april, maar heroverweegt die beslissing momenteel. Microsoft zou namelijk aangeboden hebben om de overname te herstructureren om de zorgen over eventuele concurrentiebelemmering in de cloudgamingmarkt weg te nemen. De CMA maakt zijn beslissing uiterlijk 29 augustus bekend.

