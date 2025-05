FTC pauzeert zaak bij eigen rechter om Microsofts Activision-overname

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft zijn zaak bij zijn eigen, onafhankelijke bestuursrechter om Microsofts overname van Activision Blizzard te stoppen, gepauzeerd. Het hoger beroep bij de federale rechtbank om de overname tegen te houden loopt nog wel.

De FTC heeft zijn zaak bij de Administrative Law Judge gepauzeerd, meldt de toezichthouder. Deze ALJ is een onafhankelijke bestuursrechter van de FTC, die voor 2 augustus een eerste hoorzitting had gepland. Microsoft en Activision Blizzard vroegen de FTC deze zaak terug te trekken, nadat Microsoft een andere rechtszaak, een preliminary injunction, waarmee de FTC de overname wilde blokkeren won. De FTC had geen bezwaar om de zaak bij de ALJ terug te trekken.

Microsoft en Activision merkten op dat de FTC in andere zaken waarbij het een preliminary injunction verloor, er 'consistent' voor koos om de ALJ-zaak dan ook te laten vallen. De twee bedrijven vinden dan ook dat dit nu zou moeten gebeuren. Met het pauzeren van de ALJ-zaak kan de FTC overwegen dit te doen. De toezichthouder kan in theorie ook met de twee bedrijven in overleg om extra concessies te eisen.

De schorsing betekent niet direct dat de FTC alle rechtszaken tegen de overname heeft laten vallen en dat de overname dus door kan gaan. Het hoger beroep van de FTC tegen de preliminary injunction loopt namelijk nog. Daarnaast wordt de overname in het Verenigd Koninkrijk nog geblokkeerd, al zijn Microsoft en de toezichthouder daar in gesprek om de overname alsnog goedgekeurd te kunnen krijgen. Microsoft en Activision Blizzard stelden deze week de deadline van de overnamedeal uit tot 18 oktober.