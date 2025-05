Microsoft haalt minder omzet uit hardware en Windows, meer uit Xbox-content

Microsoft heeft zijn kwartaalcijfers voor het vierde kwartaal van boekjaar 2023 bekendgemaakt. Het bedrijf haalde die periode opnieuw minder omzet uit de verkoop van apparaten en Windows-licenties. Omzet uit Xbox-content zoals Game Pass steeg echter.

Microsoft meldt in zijn kwartaalcijfers dat de omzet uit pc's met vier procent is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dat komt neer op een omzet van 13,9 miljard dollar. De daling is onder meer te wijten door een twaalf procent lagere omzet uit de verkoop van Windows-licenties aan oem's, die het besturingssysteem voorgeïnstalleerd leveren op hun laptops of desktops. Ook de omzet uit de verkoop van apparaten daalde met twintig procent.

De pc-markt heeft al meerdere kwartalen te maken met een periode van lagere vraag. Dat wordt onder meer veroorzaakt door de terugvallende economie. Onderzoeksbureau IDC concludeerde eerder deze maand dat de leveringen van pc's afgelopen kwartaal daalden met 13,4 procent, onder meer vanwege 'macro-economische tegenwind' en dalende vraag van consumenten en commerciële sectoren.

Microsoft meldt verder dat zijn omzet uit de Xbox-divisie is gestegen. Het bedrijf haalde vijf procent meer omzet uit Xbox-diensten, waar bijvoorbeeld Game Pass onder valt. Dat werd deels tenietgedaan door een lagere omzet uit de verkoop van Xbox-consoles zelf. Al met al steeg de Xbox-omzet met een procent naar 36 miljoen dollar.

Ook de andere divisies van Microsoft deden het afgelopen kwartaal goed. De cloudbusiness van het bedrijf haalde een 15 procent hogere omzet, wat neerkomt op 3,2 miljard dollar. Die stijging is afkomstig van Azure en 'andere clouddiensten' van Microsoft. De productiviteitsdivisie van het bedrijf, waaronder bijvoorbeeld de Office-software en LinkedIn vallen, haalde een omzetstijging van tien procent naar 1,7 miljard dollar.

In totaal noteerde Microsoft een kwartaalomzet van 56,2 miljard dollar, een stijging van acht procent ten opzichte van vorig jaar. De kwartaalwinst steeg met achttien procent naar 24,3 miljard dollar. In het hele boekjaar 2023 haalde de techgigant een omzet van 211,9 miljard dollar en een winst van 89,7 miljard, wat respectievelijk neerkomt op een stijging van zeven en zes procent ten opzichte van 2022.