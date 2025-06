Xbox Accessoires-app krijgt remapping tool voor Elite 2- en Adaptive-controller

Gebruikers van de Xbox Wireless Elite Series 2 Controller en Xbox Adaptive Controller kunnen binnenkort de knoppen op hun controllers remappen naar pc-toetsen. De feature komt naar de Xbox Accessoires-app. Xbox Insiders kunnen de functie nu al uitproberen.

Gebruikers van de bovenvermelde Xbox-controllers kunnen de toetsen van hun controllers naar zowel de lettertoetsen als modifier keys (Ctrl, Shift, Alt en Win) remappen. Het wordt volgens Microsoft ook mogelijk om een combinaties van modifier keys in te stellen zoals bijvoorbeeld Ctrl + Shift. Als daarvoor gekozen wordt, kan daar wel slechts een enkele lettertoets aan toegevoegd worden. Microsoft geeft zelfs het voorbeeld van Ctrl + Shift + C.

Het is voorlopig enkel mogelijk om aan button remapping te doen via de usb-aansluiting van de controllers of via de Xbox Wireless Adapter. De functie werkt niet via de Bluetooth. Wanneer de functie naar alle gebruikers uitrolt is niet duidelijk. Gebruikers van Xbox Insider kunnen de nieuwe remapping tool van de Xbox Accessoires-app momenteel al uitproberen.