Xbox introduceert nieuw systeem voor strafpunten en schorsingen online services

Xbox introduceert een vernieuwd strafpunten- en verbanningssysteem voor zijn online services. Gebruikers krijgen inzicht in het soort en aantal waarschuwingen dat aan hen is toebedeeld. Gamers kunnen via dit systeem maximaal een jaar geschorst worden.

In een blogpost legt Xbox-topman Dave McCarthy uit dat vergrijpen verschillende hoeveelheden strafpunten opleveren. Schelden en valsspelen zijn goed voor één strafpunt, ongepaste seksuele opmerkingen en pesterijen kunnen in twee strafpunten resulteren, terwijl hate speech met drie strafpunten bestraft kan worden. In alle gevallen kunnen gamers ongewenst gedrag via het profiel van een persoon rapporteren, waarna een medewerker van Xbox de aantijgingen beoordeelt.

Wanneer er geconcludeerd wordt dat een melding terecht was, krijgt de betreffende persoon het bijbehorende aantal strafpunten, die het bedrijf Strikes of in het Nederlands waarschuwingen noemt. De status van een account is door de eigenaar in te zien. Strafpunten blijven een half jaar na toedeling aan een Xbox-account gekoppeld en verlopen daarna. In de tussentijd kunnen gebruikers in beroep gaan tegen waarschuwingen.

Na iedere toegekende waarschuwing wordt de gebruiker voor een specifiek aantal dagen geschorst. Een schorsing duurt minimaal een dag en kan, afhankelijk van het aantal strafpunten, oplopen tot 21, 60 of zelfs 365 dagen. Xbox behoudt ook het recht voor om accounts permanent te verbannen, bijvoorbeeld wanneer er illegale activiteiten geconstateerd worden.

Een geschorste speler kan geen gebruik meer maken van onder meer multiplayerfuncties, chatdiensten en parties, mits dit onder de Xbox-services valt. Het bedrijf benadrukt dat individuele games vaak ook meldingssystemen hebben die losstaan van deze maatregelen. In principe blijft men altijd toegang houden tot de singleplayer van games en blijven aankopen toegankelijk.

Volgens McCarthy blijkt uit data dat nog geen procent van alle gamers met een Xbox-account in 2022 een tijdelijke schorsing kreeg. Van het aantal geschorste spelers zou dat jaar slechts een derde daarna nog een vergrijp hebben gepleegd. Dit moet erop wijzen dat spelers doorgaans stoppen met ongewenst gedrag wanneer er een maatregel tegen hen genomen wordt.