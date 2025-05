'MS deelt tijdelijke bans uit voor gebruik emulatoren in retailmode Xbox Series'

Microsoft is naar verluidt bans van 15 dagen aan het geven aan gebruikers die emulatoren uit de Microsoft Store installeren op de Xbox Series met behulp van een softwarefoutje. Gebruikers die de emulatoren uploaden naar de Microsoft Store zouden zelfs permabans krijgen.

De methode werd zo'n twee weken geleden vrijgegeven. Gebruikers konden de hackergroep UWeaPons Store 2 dollar per maand geven via Patreon en in ruil kregen ze toegang tot de methode, die het mogelijk maakt om zonder extra stappen of aanpassingen een emulator te downloaden uit de Microsoft Store. Hier waren emulators voor de PS2, GameCube, Wii, Xbox 360 en Dreamcast te vinden. Wellicht dat Microsoft meer een probleem heeft met het feit dat gebruikers ervoor betalen dan voor het gebruik van een emulator zelf.

@HikikomoriMedia, die emulatie op consoles op de voet volgt, maakt op X bekend dat de 15-daagse bans een waarschuwing van Microsoft moeten voorstellen. Ook is de Patreon offline gehaald en zou de groep achter de truc uit elkaar gegaan zijn.

Een emulator draaien op de Xbox Series X en S is in principe geen grote uitdaging. De console ondersteunt het wel, maar moet daarvoor in de zogenaamde developermodus draaien. Toegang tot die modus verkrijgen kost echter 20 dollar per console en in die modus kunnen gewone games weer niet gedraaid worden. Gebruikers moeten dus constant wisselen tussen retail en developermodus, afhankelijk van wat ze willen spelen. De bovengenoemde exploit maakte het mogelijk om in retailmode te blijven en toch een emulator te draaien.

YouTube-kanaal Modern Vintage Gamer maakte een video over de exploit toen die twee weken terug aan het licht kwam. Na de ontwikkelingen uit dit artikel, zijn de titel en de beschrijving van deze video aangepast.