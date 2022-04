Microsoft gaat toch niet stoppen met developermodus op Xbox

Microsoft gaat de developermodus op de Xbox niet verwijderen. De programmamanager van het bedrijf bevestigt dat op Twitter. Deze week gingen er geruchten dat Microsoft de modus en het bijbehorende programma mogelijk zou stopzetten nadat sommige accounts waren verwijderd.

Met name op de Xbox Series S en X konden gamers die modus gebruiken om de console als emulator in te zetten. Daarvoor moesten ze eenmalig een bedrag van zo'n twintig euro betalen om zich bij Microsoft als ontwikkelaar aan te melden. Dat deden zowel professionele gameontwikkelaars als fans van bijvoorbeeld retrogames.

Microsoft verwijderde eerder deze week de Dev Mode van sommige gebruikers. Ook op het Tweakers-forum merkten spelers dat op. Het is niet duidelijk hoeveel accounts er verwijderd werden, maar veel spelers trokken de conclusie dat Microsoft strenger was gaan toezien op het beleid. Volgens de algemene voorwaarden mag Microsoft Dev Mode afsluiten voor niet-ontwikkelaars, maar dat gebeurde tot nu toe niet in de praktijk.

Jason Ronald, directeur van het developerprogramma voor de Xbox, spreekt op Twitter tegen dat het programma wordt stopgezet. "We hebben geen plannen om Developer Mode te verwijderen of uit te schakelen op Xbox-consoles", zegt hij. Volgens Ronald werden de accounts per ongeluk verwijderd tijdens geplande werkzaamheden waarbij inactieve accounts werden opgeschoond. Hij zegt ook dat Microsoft de accounts zelf weer zal inschakelen, maar dat gebruikers ook naar reportapp@microsoft.com kunnen mailen als ze eerder weer toegang willen.