Achievements wijzen op mogelijke release van GoldenEye 007 op Xbox One

Er is een lijst met Xbox-achievements verschenen voor de klassieker GoldenEye 007 die erop zou kunnen duiden dat GoldenEye 007 naar de Xbox One komt. Het gaat om in totaal 55 achievements met bijbehorende afbeeldingen. Ook is er een Xbox-gamethumbnail opgedoken.

Daarover bericht Twittergebruiker Wario64, die vaker dit soort zaken weet op te sporen. In november ontdekte hij een remaster van Alan Wake in een Japanse webwinkel. Wario64 deelt nu screenshots van een lijst van 55 achievements, die te vinden zijn op True Achievements en Exophase. Het zou gaan om Xbox-achievements voor GoldenEye007, volgens Exophase voor de Xbox One.

Meer details dan de screenshots heeft Wario64 niet, en het nieuws is niet bevestigd door Microsoft of ontwikkelaar Rare. Toch is het niet onwaarschijnlijk dat er een port van GoldenEye 007 verschijnt voor de Xbox One. De game, die in 1997 uitkwam, werd in november in Duitsland van een zwarte lijst gehaald van media die schadelijk zou zijn voor kinderen en jongeren, samen met BloodRayne en BloodRayne 2. Van die laatste twee gebeurde dat precies op het moment dat er een remaster van de twee titels aangekondigd werd voor de Xbox One, PS4 en Nintendo Switch. Iets vergelijkbaars zou er aan kunnen komen voor GoldenEye 007, stelde het Duitse Eurogamer op dat moment.

Ook dook er februari vorig jaar een rom en beelden op van een GoldenEye 007-remaster voor de Xbox 360. De remaster had moeten uitkomen in 2007, tien jaar na het origineel. Ontwikkelaar Rare bevestigde te werken aan de game, maar een hele lijst aan partijen moest akkoord gaan met de remaster: Nintendo, Microsoft, Rare, Activision, productiebedrijf Eon en de acteurs die in de game geportretteerd worden. Ergens in dat proces is de remaster gesneuveld.