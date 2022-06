Free Radical Design wordt opnieuw opgericht en maakt nieuwe TimeSplitters-game

Deep Silver blaast de opgeheven studio Free Radical Design nieuw leven in om aan een nieuwe TimeSplitters-game te werken. Steve Ellis en David Doak, die de studio oorspronkelijk oprichtten, hebben ook de leiding over de nieuwe studio.

Uitgever Deep Silver zegt dat de TimeSplitters-franchise nieuw leven in wordt geblazen. De eerste stap is het opzetten van een ontwikkelstudio die de games zal maken. Veteranen Steve Ellis en David Doak staan aan het hoofd van die studio, die weer de naam Free Radical Design krijgt.

Ellis en Doak waren de oprichters van een gelijknamige studio die in het jaar 2000 de eerste TimeSplitters-game uitbracht voor de PlayStation 2. Dat was een first-person shooter die overeenkomsten vertoonde met Nintendo 64-games als GoldenEye 007 en Perfect Dark. Doak had eerder aan die games gewerkt bij Rare.

In TimeSplitters staat tijdreizen centraal. De eerste game speelde zich af in een tijdspanne van honderd jaar, tussen 1935 en 2035. De nieuwe game is nog niet in ontwikkeling en details over het spel zijn nog niet bekend. Vooralsnog gaat het enkel om een aankondiging van de opzet van de studio.

Ontwikkelstudio Free Radical Design werd oorspronkelijk in 1999 opgericht. In 2009 werd de studio overgenomen door Crytek en werd de naam gewijzigd in Crytek UK. De studio werkte toen aan games in de Crysis-serie, maar werd in 2014 gesloten bij een interne herstructurering. In 2018 kocht THQ Nordic de rechten op TimeSplitters, zonder bekend te maken wat de plannen waren. THQ Nordic is net als Deep Silver onderdeel van de Embracer Group.