Volledige port TimeSplitters 2 blijkt verborgen in arcadekast in Homefront-game

Het blijkt dat TimeSplitters 2, een bekende fps-game uit 2002, in zijn volledigheid speelbaar is in Homefront: The Revolution uit 2016. Een ontwikkelaar van die game heeft in het geheim het gehele spel in een arcadekast gestopt.

Het bestaan van de TimeSplitters 2-arcadekast in de game was al bekend sinds de release van H:TR in 2016. Tot nu toe werd echter altijd gedacht dat slechts twee levels van de game speelbaar waren. Niets is minder waar, bleek een week geleden, toen gamemaker Matt Phillips, die destijds aan Homefront werkte, de onthulling deed op Twitter.

Het geheim bleef echter vijf jaar lang daadwerkelijk geheim omdat Phillips de unlock-codes voor de volledige TS2-game kwijt was geraakt. "Ik heb het boekje met de codes erin niet meer. Ik heb het ooit wel aan een vriend gegeven zodat hij het kon lekken in een Discord-kanaal, maar hij werd uitgemaakt voor leugenaar en kreeg een ban".

Nadat Phillips de tweet eruit gooide, kwam Xbox Principal Software Engineer Spencer Perreault binnen enkele dagen echter met de codes. Deze dienen ingevoerd te worden in het hoofdmenu van de arcadekast, waarna de extra levels en de Arcade-modus verschijnen. Andere gebruikers hebben hier video-tutorials van gemaakt.

Wat betreft rechten op TimeSplitters lijkt de zaak in de haak: de studio achter Homefront was ooit in een andere vorm ook de studio achter TimeSplitters.

Als kers op de taart schaalt de port vermoedelijk tot 4k-resolutie op de krachtigste apparaten die Homefront: The Revolution draaien: pc's, de Xbox One X en PS4 Pro. Verder moet volgens Phillips het ook theoretisch mogelijk zijn om de multiplayermodus aan de praat te krijgen, als iemand twee van die arcadekasten naast elkaar plaatst in een co-op-level. De netwerkstack is in ieder geval aanwezig. Nadeel is verder overigens wel dat de port niet bepaald bug vrij is en soms neigt naar vastlopen.