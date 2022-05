AR-tool Google laat je zien wat aan andere kant van de wereld is

Google heeft een AR-tooltje online gezet om te kijken wat er aan de andere kant van de wereld is, als je vanaf je locatie een tunnel zou graven en er aan de andere kant van de Aarde weer uit zou komen. De functie werkt alleen in Chrome op Android.

Floom werkt met het projecteren van informatie over het camerabeeld heen. Een icoon onder in beeld toont ongeveer de hoek waaronder je kijkt en waar je dus ongeveer uit komt, terwijl boven in beeld staat of de tunnel zou leiden naar land of water. Een klik laat vervolgens beeld zien van de plek waar je uit komt, met de optie om die locatie te bekijken in Google Earth.

De tool werkt volgens Google alleen in de eigen browser Chrome en alleen op Android. Het delen van de locatie is nodig om te bepalen waar de gebruiker is en toegang tot sensors is nodig om de hoek te bepalen.