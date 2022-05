Google maakt 3d-versie van Earth Timelapse-functie beschikbaar

Google heeft een 3d-versie van de al bestaande Timelapse-functie beschikbaar gesteld. De functie gebruikt 24 miljoen satellietbeelden om de 3d-weergave te kunnen genereren. Gebruikers kunnen zelf locaties kiezen, of door Google geselecteerde plekken bekijken.

Voor de 3d-Timelapse-functie maakte Google van die miljoenen satellietbeelden, die in totaal goed waren voor 20 petabyte aan afbeeldingen, één video. Hiervoor gebruikte Google 'duizenden' computers die samen ruim tweehonderd miljoen uur nodig hadden om de video te kunnen compileren. Die video-mosaic is 4,4 terapixel groot, schrijft Google. Voor de Timelapse-functie werkt Google samen met het Create Lab van het Carnegie Mellon University.

Het resultaat is dat gebruikers naar een willekeurige plek op aarde kunnen gaan en daar in 3d kunnen bekijken hoe de omgeving de afgelopen decennia is veranderd. Google heeft daarnaast meerdere opvallende locaties en timelapses verzameld in verhalen en thema's. Deze thema's draaien om bijvoorbeeld klimaatverandering, de menselijke impact op natuur, natuur in het algemeen of groeiende steden.

Deze locaties kunnen als 'verhaal' worden bekeken, waarbij gebruikers langs verschillende voorgeselecteerde locaties gaan en via tekst worden geïnformeerd over wat ze zien. Daarnaast zijn er Featured Locations, losse locaties die om een bepaalde reden interessant zouden kunnen zijn voor een gebruiker.

De satellietbeelden zijn afkomstig van verschillende organisaties. Google gebruikt voor Timelapse bijvoorbeeld NASA's Landsat-satellieten, of de Sentinel-satellieten van het EU-programma Copernicus. Google belooft Timelapse de komende tien jaar jaarlijks te updaten met nieuwe beelden. Timelapse was al jaren in 2d te gebruiken.