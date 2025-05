Google lijkt Earth View-website offline te hebben gehaald

Google heeft de Earth View-website offline gehaald. Het portaal met satellietfoto’s is volgens lezers van 9to5Google sinds midden januari niet meer bereikbaar. De Chrome-extensie lijkt op het moment van schrijven wel nog te werken.

Google heeft nog niets gecommuniceerd over de status van de Earth View-website. 9to5Google meldt dat de Amerikaanse techgigant in 2020 nog 1000 nieuwe satellietfoto’s aan de website had toegevoegd. De afbeeldingen van Earth View zijn ook als achtergronden op Chromecast-apparaten te zien.