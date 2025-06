Google maakt Immersive View in komende maanden beschikbaar voor Amsterdam

Google maakt de Immersive View-feature, waarmee gebruikers in Maps naar gedetailleerde 3d-beelden van steden en individuele gebouwen kunnen kijken, ergens in de komende maanden beschikbaar voor Amsterdam. Het komt nu beschikbaar voor vijf andere steden.

Google zegt op zijn blog dat Immersive View in de komende maanden beschikbaar komt voor Amsterdam, Dublin, Florence en Venetië. Het bedrijf zegt er niet bij wanneer deze steden precies worden toegevoegd. Vanaf woensdag komt de feature alvast beschikbaar voor de steden Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokyo.

Als de feature voor Amsterdam beschikbaar is, is het bijvoorbeeld mogelijk om het Rijksmuseum van buiten in 3d te bekijken gedurende een te kiezen tijdstip op de dag, waarbij de belichting en weersomstandigheden meeveranderen. Gebruikers kunnen ook uitzoomen om vanaf straatniveau naar binnen te gaan bij een willekeurige eettent, alsof je er doorheen loopt. Op dit moment is het al mogelijk om bijvoorbeeld het Amsterdamse Rijksmuseum van binnen te bekijken in Maps.

Voor de feature gebruikt Google neural radiance fields. Volgens het bedrijf is dat een AI-techniek waarmee reguliere afbeeldingen worden omgevormd tot 3d-representaties. Hiermee is het volgens Google mogelijk een accurate weergave van een plaats te verzorgen, inclusief de juiste belichting, de zichtbare structuur van materialen en de achtergrond. Zodoende moet het mogelijk zijn voor gebruikers om te bekijken of het type belichting van een café bij hun voorkeuren past, wat hen moet helpen bij de afweging om er wel of niet heen te gaan.

Immersive View is te beschouwen als een combinatie van Street View en Google Earth, waarbij niet alleen steden zijn te bekijken in 3d, maar ook gebouwen van binnen te bekijken zijn. Deze functie is al langer beschikbaar, maar was tot nu toe beperkt tot het bekijken van bepaalde landmarks over de hele wereld.