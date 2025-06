Google Translate krijgt meer contextopties bij vertalingen

Google Translate krijgt voor het vertalen van teksten uitgebreidere contextuele opties. Specifiek gaat het om woorden die meerdere betekenissen kunnen hebben. Voor de juiste vertaling van die woorden, houdt de app rekening met de context van de te vertalen tekst.

Google Translate geeft vanaf deze maand meer context bij te vertalen worden of zinnen. Het bedrijf geeft een voorbeeld van het Engelse woord 'novel'. In het Engels kan het staan voor een roman, maar er kan ook iets origineels of nieuws mee worden bedoeld. Daar geeft de app voorbeelden van inclusief uitleg, zodat de juiste vertaling kan worden gebruikt.

Deze uitbreiding komt in de komende weken beschikbaar voor de talen Engels, Frans, Duits, Japan en Spaans. In de komende maanden komt er ook ondersteuning voor andere talen, al is niet duidelijk om welke talen het gaat en wanneer dat zal plaatsvinden.

Verder gaat Google in de komende weken een nieuw ontwerp voor de iOS-versie van Google Translate doorvoeren, nadat de Android-versie eerder alleen een nieuw design kreeg. Het veld om teksten in te typen, wordt groter en elementen zoals steminvoer en de vertalingen via Lens zouden beter toegankelijk moeten zijn.