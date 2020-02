Google Translate gaat vertalingen opslaan in account gebruikers

Google Translate gaat voortaan vertalingen opslaan in het account van gebruikers, in plaats van in de cache van het apparaat. Dat laat de zoekgigant weten in een melding op de site van de vertaaldienst. Mogelijk kunnen gebruikers vertalingen synchroniseren met meerdere apparaten.

Het is nog onbekend wanneer de wijziging van kracht wordt, maar de melding op de site van Google Translate vermeldt dat op dat moment de dienst de cache leegt en niet opgeslagen vertalingen dan dus verdwijnen. Het opslaan van vertalingen in het account was tot nu toe niet mogelijk.

Gebruikers kunnen vertalingen terugzoeken in het Mijn Activiteit-logboek dat hoort bij het Google-account. De vertaaldienst krijgt bovendien voor het eerst in meer dan vier jaar nieuwe talen erbij. Er komen er vijf bij, zegt Google. Daaronder zijn Tataars en Oeigoers. In totaal spreken meer dan 75 miljoen mensen de nu toegevoegde talen.