Mozilla test Firefox-extensie voor vertalen van webpagina's zonder clouddiensten

Mozilla test zijn Bergamot-extensie voor het vertalen van webpagina's in Firefox Nightly. Het betreft een client-side extensie die volledig lokaal in de browser draait. Daarmee maakt Bergamot geen gebruik van clouddiensten als Google Translate.

De Bergamot-extensie kan momenteel alleen getest worden in de meest recente versie van Firefox Nightly, schrijft ook Oostenrijkse ontwikkelaar Sören Hentzschel, die regelmatig schrijft over Mozilla- en Firefox-ontwikkelingen. Het betreft versie 0.3 van de vertaalextensie, die momenteel Spaans, Estisch en Engels ondersteunt. De extensie kan ook Engelse webpagina's vertalen naar het Duits, maar nog niet andersom.

Andere talen worden momenteel nog niet ondersteund, omdat de taalmodellen nu nog direct in de extensie worden gebundeld. De huidige testversie van de extensie heeft een bestandsgrootte van 124MB. De extensie werkt momenteel nog niet in de releaseversie van Firefox.

Om de functie te testen, dienen gebruikers dan ook de Firefox Nightly-webbrowser voor desktops te downloaden en verschillende instellingen in de about:config-pagina aan te passen. Zo moet onder andere het vernieuwde Proton-ontwerp, dat wordt geïntroduceerd in Firefox 89, ingeschakeld worden. De volledige installatie-instructies staan vermeld op de Github-pagina van Bergamot.

Het Bergamot-project is in 2019 opgezet door Mozilla, in samenwerking met universiteiten uit Engeland, Estland, Schotland en Tsjechië. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het doel van het project is een vertaalfunctie aan Firefox toevoegen die volledig lokaal draait, zonder clouddiensten als Google Translate. Dit moet onder andere privacyvoordelen hebben, aangezien er geen gegevens worden gedeeld met dergelijke clouddiensten.

Versie 0.3 van de Bergamot-extensie, getest in Firefox Nightly 89.0a1