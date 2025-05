Firefox krijgt ingebouwde vertaalfunctie in versie 117 die ook offline werkt

Mozilla heeft in de bètaversie van Firefox 117 een ingebouwde vertaler toegevoegd. Eerder bracht Mozilla hier al een plug-in voor uit. De vertaalfunctie werkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Google Chromes ingebouwde vertaler, ook offline.

Hoewel de ingebouwde functie grotendeels gelijk is aan de Firefox Translations-plug-in, die een jaar geleden beschikbaar werd gemaakt, kan deze automatisch vertalen, schrijft Ghacks. Bij de plug-in moesten gebruikers deze telkens handmatig activeren als ze een pagina wilden vertalen, maar nu is het mogelijk om de functie zo in te stellen dat deze automatisch alle pagina's van een bepaalde taal vertaalt.

Dit lijkt hiermee dus erg op de ingebouwde vertaler van bijvoorbeeld Google Chrome. Het grote verschil is dat laatstgenoemde niet offline werkt. Google stuurt de data naar zijn servers om vertalingen te genereren, terwijl Firefox dit direct doet op het systeem van de gebruiker, hetgeen privacyvriendelijker is. Daarnaast wordt er niet gebruikgemaakt van Google Vertalen, maar van Mozilla's eigen vertaalsoftware.

De functie is beschikbaar in negentien talen, waaronder het Nederlands. Voor het offline vertalen moeten de gewenste talen wel eerst gedownload worden. De stabiele versie van Firefox 117 komt op 29 augustus beschikbaar.