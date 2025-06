Mozilla wil betere ondersteuning bieden aan makers van mobiele extensies

Mozilla wil ontwikkelaars beter gaan ondersteunen in het bouwen van extensies voor de Android-browser. Met die extra ondersteuning moet het ook makkelijker worden browserextensies te porten naar een mobiele variant.

Mozilla schrijft in een blogpost dat er op die manier meer extensies voor de mobiele versie van de browser kunnen komen. Het bedrijf wil 'ondersteuning voor een open ecosysteem op addons.mozilla.org' uitbrengen. In de praktijk betekent dat dat er nieuwe gidsen worden geschreven, middelen beschikbaar worden gesteld en communityevenementen worden georganiseerd waarin ontwikkelaars samen kunnen komen en met Mozilla kunnen samenwerken aan nieuwe, mobiele extensies.

Op dit moment is er slechts een handvol extensies beschikbaar voor de mobiele Android-versie van Firefox. Mozilla zegt dat het de laatste jaren voornamelijk werkte aan de functionaliteit van de Android-browser. "Vandaag de dag hebben we de infrastructuur die nodig is om een open ecosysteem van extensies te ondersteunen", schrijft het bedrijf.

Mozilla hoopt dat ontwikkelaars nieuwe extensies gaan bouwen, maar ook dat het makkelijker wordt om extensies voor de desktop te porten naar de mobiele variant. Het bedrijf zegt begin september met een definitief tijdspad te komen, maar in ieder geval voor het einde van het jaar alles op orde willen te hebben.