Ontwikkelaarsversie Firefox voor Android kan met omweg elke add-on installeren

De ontwikkelaarsversie van Firefox voor Android kan vanaf woensdag elke add-on installeren, maar dat moet wel via een omweg. Gebruikers moeten een Collection maken van add-ons en het getal uit de url overschrijven en invoeren.

Wie add-ons wil installeren buiten de officieel ondersteunde add-ons om, moet eerst een collectie maken met het eigen account op addons.mozilla.org. Vervolgens moeten gebruikers in de Nightly-versie van Firefox voor Android drie keer op het Firefox-logo drukken in het Over Firefox-menu in de instellingen. Dan verschijnt een debug-menu met de optie om een collectie van add-ons te installeren, zegt Mozilla.

Daarna is het nodig om het user-id en de naam van de collectie in te voeren, waarna de browser zichzelf afsluit en bij het openen de add-ons uit de collectie installeert. Die omweg was in de oude Firefox-versie niet nodig, omdat alle add-ons daarin te installeren waren door op Add-Ons te klikken in het Instellingen-menu.

Mozilla had al eerder beloofd dat de ondersteuning voor alle extensies in de Nightly-versie eraan zat te komen. Dat is vooral zodat ontwikkelaars kunnen testen of hun add-on werkt met de nieuwe versie van Firefox voor Android. De browser heeft een nieuwe engine en interface sinds deze zomer. Daarbij ging ondersteuning voor add-ons verloren.